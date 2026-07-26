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Victor Negrescu: Tradițiile din Țara Moților sunt mai vii ca oricând. Prima Paradă a Portului Popular, organizată la Abrud

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, afirmă că tradițiile din Țara Moților continuă să fie păstrate și transmise noilor generații, după ce a participat la prima ediție a Paradei Portului Popular organizată la Abrud.
Victor Negrescu: Tradițiile din Țara Moților sunt mai vii ca oricând. Prima Paradă a Portului Popular, organizată la Abrud
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Sursa foto: Facebook/Victor Negrescu
Oana Antipa
26 iul. 2026, 10:40, Social
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Eurodeputatul a evidențiat prezența numeroșilor copii îmbrăcați în costume populare și a subliniat importanța protejării patrimoniului cultural al zonei.

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Sute de participanți la prima ediție a Paradei Portului Popular

Într-o postare publicată pe Facebook, Victor Negrescu a transmis că evenimentul organizat la Abrud a reunit sute de participanți și a reprezentat o dovadă că tradițiile din Țara Moților sunt păstrate cu grijă de comunitatea locală.

„Straiele populare fac parte din identitatea noastră. La Abrud, sute de oameni au demonstrat că tradițiile din Țara Moților sunt mai vii ca oricând”, a transmis europarlamentarul.

Acesta a remarcat în mod special participarea copiilor îmbrăcați în costume populare, apreciind că implicarea tinerei generații reprezintă cea mai bună garanție pentru continuitatea valorilor și obiceiurilor locale.

„Moștenirea culturală a Apusenilor are viitor”

Victor Negrescu a apreciat că prima ediție a Paradei Portului Popular a fost un moment de referință pentru comunitatea din Abrud, reunind locuitorii în jurul tradițiilor și identității locale.

În opinia sa, respectul pentru rădăcini poate merge în paralel cu dezvoltarea și încrederea în viitor, iar promovarea patrimoniului cultural contribuie la consolidarea identității comunităților locale.

Apel pentru protejarea patrimoniului cultural

În mesajul său, Victor Negrescu a subliniat că Țara Moților deține un patrimoniu cultural deosebit, care trebuie protejat și valorificat.

„Țara Moților are un patrimoniu cultural extraordinar. Avem datoria să îl protejăm, să îl promovăm și să îl transmitem generațiilor viitoare”, a transmis vicepreședintele Parlamentului European.

Prima ediție a Paradei Portului Popular de la Abrud s-a înscris în seria manifestărilor dedicate promovării tradițiilor și portului popular din Munții Apuseni, regiune recunoscută pentru patrimoniul său etnografic și cultural.

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