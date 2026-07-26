Portretul suspectului din atacul de la Berlin Pride: tânăr de 21 de ani, cunoscut autorităților pentru legături cu cercuri islamiste

Potrivit informațiilor publicate de Reuters și Associated Press, anchetatorii au conturat deja profilul bărbatului, despre care spun că era cunoscut serviciilor de securitate pentru legături cu cercuri islamiste din capitala Germaniei.

Un suspect în vârstă de 21 de ani, cunoscut autorităților

Potrivit poliției din Berlin, principalul suspect este un bărbat de 21 de ani, identificat în presa germană și internațională doar ca Abdul B., conform regulilor privind protecția datelor aplicate în Germania. Acesta este căutat la nivel național, fiind considerat înarmat și periculos.

Anchetatorii au precizat că tânărul era deja cunoscut autorităților ca membru al scenei islamiste din Berlin, însă nu au oferit, până în prezent, detalii despre eventuale condamnări sau despre natura exactă a activităților pentru care intrase anterior în atenția poliției. De asemenea, nu a fost confirmată apartenența sa la o organizație teroristă. Suspectul are o înălțime de aproximativ 1,90 m, constituție atletică și păr brunet.

Ancheta este în plină desfășurare

Atacul s-a produs în apropierea parcului Tiergarten, în timpul manifestărilor dedicate Christopher Street Day, unul dintre cele mai mari evenimente dedicate comunității LGBTQ+ din Europa.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, o dubă albă a intrat în mulțime înainte de a lovi un copac. Anchetatorii verifică și informațiile potrivit cărora unele victime ar fi fost înjunghiate după impact, însă succesiunea exactă a evenimentelor și implicarea suspectului în toate faptele sunt încă investigate.

Poliția a lansat un apel public pentru transmiterea imaginilor și înregistrărilor video realizate în zonă și desfășoară o amplă operațiune pentru localizarea suspectului.

Motivația atacului nu este încă stabilită

Deși poliția confirmă că suspectul avea legături cu mediul islamist din Berlin, anchetatorii nu au anunțat deocamdată un motiv oficial al atacului și încearcă să stabilească dacă acesta a fost unul premeditat și dacă a avut caracter terorist. Autoritățile au avertizat că este prematur să fie trase concluzii înainte de finalizarea cercetărilor.

Atacul a determinat anularea evenimentelor rămase din cadrul paradei Pride, iar cancelarul german Friedrich Merz și primarul Berlinului, Kai Wegner, au condamnat incidentul, descriindu-l drept un atac împotriva libertății și valorilor unei societăți democratice.