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Mii de candidați susțin astăzi admiterea la facultățile de Medicină și Farmacie. Mesajul transmis de Cseke Attila

Universitățile de Medicină și Farmacie din România organizează duminică examenul de admitere, unul dintre cele mai competitive concursuri de admitere din învățământul superior. Cu această ocazie, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, le-a transmis un mesaj de încurajare candidaților.
Mii de candidați susțin astăzi admiterea la facultățile de Medicină și Farmacie. Mesajul transmis de Cseke Attila
Sursa foto: Mediafax Foto/ Alexandru Dobre
Oana Antipa
26 iul. 2026, 09:44, Social
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Mii de absolvenți de liceu participă duminică la concursurile de admitere organizate de universitățile de Medicină și Farmacie din principalele centre universitare din România, printre care București, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș, Timișoara, Craiova, Oradea și Sibiu.

În fiecare an, admiterea la Medicină Generală se numără printre cele mai dificile din țară, concurența fiind ridicată în special la specializările de medicină, medicină dentară și farmacie. În multe universități, selecția se face pe baza unui examen-grilă la discipline precum biologie și chimie, iar numărul candidaților îl depășește, de regulă, pe cel al locurilor disponibile.

Cseke Attila: „Sistemul medical are nevoie de curajul și entuziasmul vostru”

Cu prilejul examenului de admitere, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, le-a transmis prin intermediul platformei Facebook un mesaj de susținere tinerilor care aspiră la o carieră în domeniul medical.

„Mult succes tuturor tinerilor care susțin astăzi examenul de admitere la universitățile de medicină și farmacie din România!”, a transmis ministrul.

Acesta a subliniat că profesia de medic presupune o responsabilitate uriașă, dar oferă și unele dintre cele mai mari satisfacții profesionale și umane.

„A fi medic este mai mult decât o profesie – înseamnă empatie, învățare continuă, respect și dragoste pentru oameni. Sistemul medical are nevoie de curajul, entuziasmul și forța generației voastre, capabile să aducă o nouă abordare”, a afirmat Cseke Attila.

La finalul mesajului, ministrul interimar le-a urat candidaților încredere în propriile forțe și succes la examen.

Un concurs care deschide drumul către una dintre cele mai căutate profesii

Admiterea la universitățile de Medicină și Farmacie reprezintă unul dintre cele mai importante momente pentru absolvenții care își doresc o carieră în sistemul sanitar. După finalizarea studiilor universitare, viitorii medici urmează programul de rezidențiat, etapă obligatorie pentru obținerea dreptului de liberă practică într-o specialitate medicală.

În ultimii ani, autoritățile au insistat asupra nevoii de a atrage și forma noi generații de medici, în contextul deficitului de personal din anumite specialități și regiuni ale țării, dar și al provocărilor generate de îmbătrânirea populației și de creșterea cererii pentru servicii medicale.

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