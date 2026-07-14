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Legea care prevede mecanisme mai flexibile de recepție a lucrărilor finanțate prin PNRR a intrat în vigoare

Legea care prevede mecanisme mai flexibile de recepție a lucrărilor finanțate din fonduri europene, în special cele prin PNRR, a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare, a anunțat marți Ministerul Dezvoltării.
Legea care prevede mecanisme mai flexibile de recepție a lucrărilor finanțate prin PNRR a intrat în vigoare
Foto: Facebook/Ministerul Dezvoltării
Cosmin Pirv
14 iul. 2026, 18:59, Economic
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Este vorba de Legea 141/2026 care creează cadrul necesar pentru absorbția mai rapidă a fondurilor europene și eficientizarea investițiilor.

Legea reprezintă un pas esențial în direcția deblocării și accelerării proiectelor, în special în contextul implementării PNRR, prin introducerea unor mecanisme flexibile și eficiente de recepție a lucrărilor.

Miză de 550 de milioane de euro

Astfel, se permite ca investițiile finanțate din fonduri europene să fie decontate și finalizate într-un ritm accelerat, fără a afecta cerințele privind calitatea, siguranța și conformitatea construcțiilor.

„Reglementarea adoptată de Parlament este esențială în etapa finală a proiectelor, având în vedere termenul la care România trebuie să finalizeze investițiile finanțate din PNRR, contribuind la evitarea blocajelor administrative care pot pune în pericol respectarea termenelor de implementare. Miza este absorbția a peste 550 de milioane de euro din fonduri europene pentru investiții în infrastructura publică, precum construirea de creșe și locuințe pentru tineri, renovarea energetică a clădirilor publice și modernizarea unităților de învățământ, finanțate de Ministerul Dezvoltării”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Recepția lucrărilor esențiale

Noua lege introduce procedura de recepție a lucrărilor esențiale, acceptată de către Comisia Europeană în urma negocierilor privind reformele și investițiile din cadrul PNRR.

Ministerul Dezvoltării arată că, în cazul modernizării construcțiilor existente, de exemplu lucrări de renovare energetică sau consolidare seismică, recepția lucrării se poate efectua atunci când lucrările esențiale efectuate permit punerea în funcțiune a investiției, sunt îndeplinite cerințele fundamentale de calitate și siguranță, iar construcțiile pot fi utilizate conform destinației aprobate.

În cazul construcțiilor noi se poate efectua recepția, conform noilor reglementări, chiar dacă anumite lucrări auxiliare, cum ar fi racordarea investiției la energie electrică, nu sunt încă finalizate.

Lucrările auxiliare pot reprezenta cel mult 5% din valoarea investiției și trebuie să respecte cumulativ criterii stricte privind siguranța, funcționalitatea și conformitatea tehnică. Lucrările rămase de executat trebuie finalizate într-un termen de maximum 120 de zile.

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