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Investiție de aproape 42 de milioane de lei pe calea ferată spre Ucraina. CFR începe reabilitarea unui pod strategic

Compania Națională de Căi Ferate a semnat contractul pentru modernizarea podului feroviar de pe tronsonul Dărmănești – Vicșani – Frontieră, investiție care vizează creșterea capacității de transport și a siguranței pe una dintre cele mai importante legături feroviare dintre România și Ucraina.
Investiție de aproape 42 de milioane de lei pe calea ferată spre Ucraina. CFR începe reabilitarea unui pod strategic
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa: Mediafax Foto/Remus Badea
Oana Antipa
14 iul. 2026, 13:40, Social
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Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. a semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare a podului feroviar de pe linia Dărmănești – Vicșani – Frontieră, parte a unui proiect destinat modernizării conexiunii feroviare dintre România și Ucraina.

Contractul, în valoare de aproape 42 de milioane de lei, fără TVA, a fost atribuit unei asocieri de firme și vizează reabilitarea podului feroviar situat la kilometrul 0+522 al tronsonului.

Lucrările vor dura un an, iar garanția va fi de zece ani

Durata totală a contractului este de 140 de luni. Primele șase luni sunt rezervate elaborării documentației tehnice, urmând ca lucrările propriu-zise să fie executate în termen de 12 luni.

După finalizarea investiției, constructorul va asigura o perioadă de garanție de 120 de luni, la care se adaugă două luni pentru activitățile desfășurate după recepția finală.

Legătura feroviară cu Ucraina va fi modernizată

Potrivit CFR S.A., investiția va contribui la îmbunătățirea condițiilor de circulație și a siguranței feroviare, precum și la creșterea capacității de tranzit pe relația Dărmănești – Vicșani – Frontieră.

Proiectul are un rol strategic, deoarece susține transportul transfrontalier de călători și de mărfuri între România și Ucraina, într-un context în care infrastructura feroviară dintre cele două state a căpătat o importanță tot mai mare în ultimii ani.

Finanțare europeană pentru proiect

Modernizarea este finanțată din fonduri europene nerambursabile, prin proiectul „EU-Ukraine Solidarity Lanes – improving the rail border crossing at Vicșani (RO) – Vadu Siret (UA)”, derulat în cadrul programului CEF Transport. La finanțare contribuie și bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, alături de fonduri proprii ale CFR S.A. și alte surse legal constituite.

Reprezentanții companiei precizează că vor monitoriza respectarea termenelor de proiectare și execuție, precum și îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract și prin acordul de finanțare.

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