Țânțarii și căpușele transmit tot mai multe boli. De ce se agravează situația de la an la an

Numărul bolilor transmise prin înțepăturile insectelor și ale căpușelor este în creștere, iar specialiștii spun că fenomenul nu mai poate fi considerat unul izolat. Temperaturile mai ridicate, schimbările de mediu și extinderea habitatelor acestor specii creează condiții ideale pentru răspândirea unor boli care până de curând erau limitate la anumite regiuni. Potrivit datelor analizate de CNN, între 2005 și 2019 cazurile raportate de boli transmise prin vectori – insecte și căpușe – s-au dublat în Statele Unite. Cercetătorii au identificat zece noi agenți patogeni apăruți în ultimii 17 ani. Ei cred însă că cifrele reale ar putea fi mult mai mari, deoarece numeroase cazuri nu sunt raportate sau diagnosticate la timp.

Căpușele, principalul motiv de îngrijorare

Deși țânțarii rămân cei mai periculoși vectori la nivel mondial, în special din cauza malariei, în Statele Unite căpușele sunt responsabile pentru cele mai multe boli transmise oamenilor. Acestea pot răspândi peste zece boli diferite, cea mai cunoscută fiind boala Lyme. Se estimează că până la 476.000 de persoane sunt diagnosticate și tratate anual pentru această afecțiune, care poate provoca artrită, tulburări neurologice sau probleme cardiace dacă nu este depistată la timp. În paralel, medicii observă o creștere a cazurilor de babesioză, anaplasmoză și infecții cu virusul Powassan, unele dintre acestea putând provoca complicații severe sau chiar inflamații ale creierului.

Schimbările climatice și urbanizarea favorizează răspândirea

Deocamdată încălzirea globală explică doar parțial fenomenul. La fel de importante sunt modificările produse de oameni asupra mediului. Extinderea zonelor suburbane, creșterea populațiilor de căprioare și șoareci – gazde pentru căpușe – și schimbările ecosistemelor au permis acestor paraziți să colonizeze regiuni unde până acum câțiva ani erau aproape inexistenți. În unele zone din SUA, numărul căpușelor și procentul celor infectate cu bacterii periculoase au atins în acest an cele mai ridicate valori din ultimii aproape zece ani.

Țânțarii își extind și ei teritoriul

Nici țânțarii nu sunt mai puțin îngrijorători. Specii precum Aedes aegypti, capabile să transmită dengue, Zika, chikungunya sau febra galbenă, își extind constant arealul. Potrivit cercetărilor citate de CNN, această specie avansează spre nordul Statelor Unite cu aproximativ 240 de kilometri pe an. Iar schimbările climatice ar putea accelera și mai mult procesul. În paralel, virusul West Nile continuă să provoace aproximativ 2.000 de îmbolnăviri și peste 100 de decese anual în SUA.

Există și vești bune din cercetare

Savanții subliniază că riscul poate fi redus prin măsuri simple de prevenție: folosirea repelentelor aprobate, haine care acoperă pielea, tratarea echipamentelor cu permetrin și eliminarea apei stătătoare sau a vegetației în care se ascund insectele și căpușele. În același timp, cercetările avansează. Compania Pfizer lucrează la autorizarea unui vaccin împotriva bolii Lyme, primul din ultimele două decenii, iar alte echipe testează tratamente inovatoare care ar putea împiedica transmiterea agenților patogeni imediat după mușcătura unei căpușe. Deși noile soluții sunt promițătoare, mesajul cercetătorilor rămâne ferm: cea mai eficientă armă împotriva bolilor transmise de insecte rămâne prevenția și protecția individuală.