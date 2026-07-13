Greșeala pe care aproape toți o fac după o înțepătură de țânțar. Medicii spun că agravează mâncărimea

Vara aduce cu ea și sezonul țânțarilor, iar odată cu acesta apar și numeroasele sfaturi despre cum poate fi calmată mâncărimea. De la alcool și amoniac până la celebra „X” făcută cu unghia pe locul înțepăturii, multe dintre remediile populare continuă să fie folosite, deși nu au bază științifică, mai arată publicația italiană Il Post.

De ce provoacă țânțarii mâncărime

În momentul în care înțeapă pielea, țânțarul injectează o cantitate foarte mică de salivă care conține proteine ce împiedică coagularea sângelui și reduc senzația de durere. Sistemul imunitar identifică imediat aceste proteine ca fiind substanțe străine și declanșează un răspuns de apărare. Celulele eliberează histamină, compusul responsabil pentru inflamație, umflătură și senzația intensă de mâncărime.

De ce scărpinatul agravează problema

Potrivit cercetărilor recente, scărpinatul stimulează și mai mult reacția inflamatorie. Deși oferă o senzație de ușurare pentru câteva secunde, acesta determină eliberarea unei cantități suplimentare de histamină, ceea ce face ca zona afectată să mănânce și mai tare.

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Pittsburgh a arătat că inflamația este semnificativ mai redusă atunci când zona afectată nu este scărpinată. Specialiștii spun că, dacă reziști tentației în primele 10-15 minute, mâncărimea dispare mult mai repede. În schimb, dacă începi să te scarpini, disconfortul poate persista chiar și o săptămână.

Ce funcționează cu adevărat

Cele mai eficiente metode pentru calmarea înțepăturilor sunt frigul și căldura. Aplicarea unui cub de gheață învelit într-un prosop sau a unei comprese reci reduce activitatea terminațiilor nervoase și diminuează inflamația. În ultimii ani au apărut și dispozitive care aplică pentru câteva secunde căldură locală, la temperaturi de aproximativ 50-60 de grade Celsius. Acestea pot reduce senzația de mâncărime prin stimularea receptorilor termici ai pielii și sunt considerate eficiente de multe persoane, deși mecanismul exact prin care acționează este încă studiat.

Produsele cu mentol produc un efect similar, oferind o senzație de răcorire care „păcălește” creierul și reduce percepția mâncărimii. Unele persoane dezvoltă reacții mai intense la înțepăturile de țânțar. În aceste cazuri, medicii pot recomanda creme cu corticosteroizi sau antihistaminice, utilizate pentru perioade scurte și doar la recomandarea unui specialist.

Mitul care nu ajută deloc

Unul dintre cele mai răspândite remedii populare este apăsarea înțepăturii cu unghia pentru a forma un „X”. Specialiștii avertizează însă că acest gest nu reduce mâncărimea, ci poate accentua inflamația și chiar favoriza apariția unei infecții dacă pielea este lezată. La fel, aplicarea alcoolului sau a amoniacului poate oferi o senzație temporară de răcorire, însă poate irita pielea și întârzia vindecarea. Medicii recomandă ca, în locul remediilor improvizate, persoanele înțepate de țânțari să evite scărpinatul și să folosească metode simple, precum compresele reci sau produsele special destinate calmării mâncărimii.