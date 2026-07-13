Ceață densă în cinci județe din Transilvania. Vizibilitatea scade pe alocuri sub 50 de metri

Potrivit polițiștilor, vizibilitatea este, în general, sub 200 de metri, iar izolat coboară sub 50 de metri.

Luni dimineața, nu sunt semnalate accidente care să impună oprirea circulației pe drumurile naționale sau pe autostrăzi.

Polițiștii le recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de trafic și de drum, să mărească distanța de siguranță față de autovehiculul din față și să evite depășirile riscante.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să nu oprească pe benzile de rulare sau pe banda de urgență a autostrăzilor.