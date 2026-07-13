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Ceață densă în cinci județe din Transilvania. Vizibilitatea scade pe alocuri sub 50 de metri

Vizibilitatea în trafic este redusă din cauza ceții pe mai multe artere rutiere din județele Brașov, Covasna, Harghita, Sibiu și Suceava, unde, pe alocuri, aceasta scade sub 50 de metri, informează Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Ceață densă în cinci județe din Transilvania. Vizibilitatea scade pe alocuri sub 50 de metri
Sursa foto: AI
Laura Buciu
13 iul. 2026, 07:11, Social
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Potrivit polițiștilor, vizibilitatea este, în general, sub 200 de metri, iar izolat coboară sub 50 de metri.

Luni dimineața, nu sunt semnalate accidente care să impună oprirea circulației pe drumurile naționale sau pe autostrăzi.

Polițiștii le recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de trafic și de drum, să mărească distanța de siguranță față de autovehiculul din față și să evite depășirile riscante.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să nu oprească pe benzile de rulare sau pe banda de urgență a autostrăzilor.

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