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Ceață și ploaie în România: Carosabil umed pe autostrăzi și vizibilitate redusă în șase județe

Ceața reduce vizibilitatea pe mai multe drumuri din țară, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. De asemenea, pe principalele artere rutiere din țară, respectiv Autostrada A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Brașov, A7 Ploiești – Adjud, DN1 Ploiești – Brașov și DN7 Pitești – Sibiu, sunt semnalate precipitații sub formă de ploaie pe anumite tronsoane.
Ceață și ploaie în România: Carosabil umed pe autostrăzi și vizibilitate redusă în șase județe
FOTO MEDIAFAX
Gabriel Pecheanu
12 iul. 2026, 07:30, Social
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Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că, duminică dimineață, ceața reduce vizibilitatea pe mai multe drumuri din țară, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență.

Potrivit polițiștilor, nu sunt înregistrate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită din cauza accidentelor sau a condițiilor meteorologice, însă vizibilitatea este afectată în mai multe județe.

Ceață pe drumurile din șase județe

Vizibilitatea în trafic scade sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe drumuri din județele:

  • Harghita;
  • Bacău;
  • Suceava;
  • Neamț;
  • Iași;
  • Vaslui.

În aceste condiții, autoritățile le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite manevrele riscante.

Cum se circulă pe autostrăzi și drumurile naționale

Pe principalele artere rutiere din țară, respectiv Autostrada A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Brașov, A7 Ploiești – Adjud, DN1 Ploiești – Brașov și DN7 Pitești – Sibiu, sunt semnalate precipitații sub formă de ploaie pe anumite tronsoane.

Carosabilul este umed, însă vizibilitatea este bună pe aceste sectoare de drum.

Restricții de circulație pe DN1

Șoferii trebuie să țină cont și de restricțiile de circulație instituite pe DN1, între localitățile Avrig și Porumbacu, în județul Sibiu.

Până la 15 iulie, traficul este restricționat pe sectorul cuprins între kilometrii 278 și 280+170 metri, unde se desfășoară lucrări de asfaltare. Circulația se desfășoară alternativ, fiind dirijată prin semafoare, cu intervale de aproximativ 10 minute pentru fiecare sens.

Recomandările Poliției pentru șoferi

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto:

  • să reducă viteza de deplasare;
  • să mărească distanța față de vehiculul din față;
  • să utilizeze corespunzător luminile de întâlnire și, atunci când este necesar, proiectoarele de ceață.

De asemenea, pietonii, bicicliștii și căruțașii sunt avertizați că sunt mult mai greu de observat în condiții de ceață și trebuie să manifeste o atenție sporită.

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