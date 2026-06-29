Efect neașteptat al războiului din Iran: lucrările la autostrăzile din România, în pericol

Grupul UMB a notificat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) că întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu bitum și că există riscul de a rămâne fără materia primă necesară pentru producerea asfaltului, potrivit Economica.net, care citează surse oficiale din cadrul CNAIR.

„Problema scăderii cantității de produse petroliere (inclusiv bitum) la tranzacțiile din piață nu poate fi rezolvată la nivel de companie, ci la nivel de stat”, au declarat sursele citate.

Bitumul devine o problemă de stat

Potrivit acestora, situația ar avea legătură cu efectele războiului din Iran asupra pieței produselor petroliere. Reprezentanții CNAIR consideră că este necesară o intervenție la nivel guvernamental, prin implicarea Ministerului Transporturilor și a Ministerului Economiei: „Ar trebui încheiate acorduri statale pentru securizarea resurselor, cum fac și alte state în contextul actual dificil”.

Șantierele care ar putea fi afectate

Criza de aprovizionare cu bitum ar putea afecta mai multe șantiere aflate în faze avansate de execuție, unde urmează lucrări de asfaltare. Printre acestea se numără tronsoane din Autostrada Moldovei A7, între Adjud și Pașcani, segmente din Autostrada Transilvania A3 și Drumul Expres Brăila – Galați, proiecte pe care UMB intenționa să le finalizeze în acest an.

Pe Autostrada Bucureștiului A0, UMB se află aproape de finalizarea lotului 4 Nord (Pantelimon – Glina), unde stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 99%. Lotul va asigura conexiunea cu Autostrada A2 București – Constanța, însă circulația va putea fi deschisă doar după finalizarea lucrărilor pe lotul 3 Afumați – Pantelimon, care asigură descărcarea traficului.

Săptămâna trecută, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunța că pe lotul 4 se execută ultimele lucrări, inclusiv montarea unor tuburi pentru scurgerea apelor și aplicarea protecției anticorozive la podul peste Lacul Cernica. Potrivit oficialului, „pentru a putea fi deschisă circulația însă, trebuie finalizate lucrările de pe lotul 3 (Afumați – Pantelimon), în lipsa căruia lotul 4 nu are descărcare”.