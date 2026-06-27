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Un lot din A0 Nord este aproape de recepția finală, dar nu va fi dat încă în circulație

Un lot din A0 Nord este aproape de recepția finală, stadiul fizic fizic al lucrărilor fiind de 99%. Acesta nu va fi dat însă în circulație până la finalizarea lucrărilor la un alt sector.
Un lot din A0 Nord este aproape de recepția finală, dar nu va fi dat încă în circulație
Imagine cu scop ilustrativ
Cosmin Pirv
27 iun. 2026, 09:47, Economic
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Este vorba de lotul 4 Pantelimon – Glina al autostrăzii A0 Nord, care este aproape de recepția la terminarea lucrărilor.

Constructorul român UMB Spedition se pregătește de recepție pe întregul lot de 4,47 km.

Pe șantier se fac în prezent ultimele lucrări de montare a unor tuburi pentru scurgerea apelor și de aplicare a stratului de protecție anticorozivă pe elementele de beton de la suprastructura podului peste Lacul Cernica (1,3 km), cea mai complexă structură de pe acest lot.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, spune că stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproape 99%, iar în șantier lucrează 100 de muncitori și 11 utilaje.

Lotul Pantelimon – Glina va asigura conexiunea cu autostrada București-Constanța.

Cu toate acestea, lotul aproape finalizat nu va fi dat în circulație.

„Pentru a putea fi deschisă circulația însă, trebuie finalizate lucrările de pe lotul 3 (Afumați-Pantelimon), în lipsa căruia lotul 4 nu are descărcare”, susține Cristian Pistol.

Valoarea contractului este de 312,63 milioane lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

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