Schimbare importantă pentru românii care merg cu mașina în Croația. Dispar barierele de la taxele de autostradă

Croația va introduce un nou sistem electronic de taxare a autostrăzilor, renunțând la barierele și cabinele clasice unde șoferii opreau pentru plata taxei de drum. Decizia, aprobată de Guvernul de la Zagreb, îi vizează și pe zecile de mii de români care aleg anual să ajungă cu mașina pe litoralul croat sau tranzitează această țară în drum spre alte destinații din sudul Europei.

Noul sistem, denumit Free Flow, va permite autovehiculelor să circule fără oprire prin fostele puncte de taxare. Taxa de autostradă va fi calculată automat, cu ajutorul camerelor care citesc numărul de înmatriculare sau prin intermediul unui dispozitiv electronic montat în vehicul, relatează tz.de.

Ce trebuie să facă șoferii români

Pentru autoturisme și motociclete cu masa de până la 3,5 tone, autoritățile croate vor pune la dispoziție două variante de plată.

Prima presupune înregistrarea în prealabil a numărului de înmatriculare pe o platformă online, astfel încât sistemul să identifice automat vehiculul la trecerea prin punctele de taxare. A doua opțiune este utilizarea unei cutii electronice (TAG), care comunică direct cu infrastructura rutieră.

Pentru camioane, autobuze și toate vehiculele cu masa de peste 3,5 tone, utilizarea dispozitivului electronic va rămâne obligatorie.

O schimbare importantă este că fiecare autovehicul va trebui înregistrat individual. Astfel, dispozitivele electronice nu vor mai putea fi mutate de pe o mașină pe alta, așa cum procedau unii șoferi până acum.

Când intră în vigoare noul sistem

Implementarea va începe treptat din toamna anului 2026, după încheierea sezonului estival, pentru a evita blocajele în perioada de vârf a concediilor.

Potrivit calendarului anunțat de autoritățile croate, toate punctele de taxare de pe autostrăzi ar urma să funcționeze exclusiv în noul sistem începând cu 1 martie 2027.

Croația nu intenționează să introducă o vignetă, similară celor utilizate în Austria, Slovenia sau Ungaria. Taxarea va rămâne în continuare în funcție de distanța parcursă pe autostradă.

Investiție de peste 160 de milioane de euro

Modernizarea infrastructurii de taxare presupune investiții de peste 160 de milioane de euro. O mare parte din sumă este finanțată prin fonduri europene destinate redresării economice, în timp ce diferența va fi acoperită de compania de stat care administrează autostrăzile croate.

Autoritățile estimează că noul sistem va reduce considerabil timpii de așteptare în sezonul turistic, când la porțile de taxare se formează frecvent coloane de kilometri, inclusiv pe rutele folosite de turiștii români.

Ce înseamnă schimbarea pentru români

Pentru șoferii din România, noul sistem ar putea însemna un drum mai rapid spre destinațiile de vacanță de la Marea Adriatică, fără opriri repetate la cabinele de taxare și fără ambuteiajele care apar în perioadele aglomerate.

În același timp, cei care intenționează să călătorească în Croația după implementarea sistemului vor trebui să se informeze înainte de plecare și să aleagă una dintre metodele de înregistrare și plată disponibile, pentru a evita eventualele sancțiuni sau dificultăți la utilizarea autostrăzilor.