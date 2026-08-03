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Restricții rutiere pentru camioane de peste 7,5 tone în Arad, Bihor și Satu Mare, din cauza căldurii

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi interzisă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele Arad, Bihor și Satu Mare luni, în intervalul 12:00-20:00, potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române.
Restricții rutiere pentru camioane de peste 7,5 tone în Arad, Bihor și Satu Mare, din cauza căldurii
Laura Buciu
03 aug. 2026, 07:19, Social
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Măsura este instituită în contextul avertizării meteorologice Cod Roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie, care vizează caniculă, temperaturi extreme, nopți tropicale și un disconfort termic deosebit de accentuat.

Excepții pentru anumite categorii de vehicule

De la restricții sunt exceptate transporturile de persoane, animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală, vehiculele care intervin în situații de forță majoră, transporturile funerare și poștale, cele de echipamente de prim ajutor, distribuția de carburanți, mărfurile transportate la temperatură controlată, tractările de vehicule avariate, distribuția de apă și hrană în zone calamitate, vehiculele de salubrizare, transporturile de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, produsele provenite din exploatări agricole, transporturile militare implicate în exerciții multinaționale, cele din cadrul Sistemului Garanție-Returnare (SGR), precum și transporturile de produse alimentare.

Sfaturi pentru cei care pleacă la drum pe caniculă

Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să verifice starea tehnică a autovehiculului înainte de plecare, în special presiunea în anvelope, funcționarea instalației de aer condiționat și nivelul lichidului de răcire.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările în intervalele cu temperaturi maxime, să își planifice călătoriile dimineața sau seara, să facă opriri regulate pentru odihnă și hidratare și să fie atenți la semnele de oboseală provocate de căldură, precum somnolența, amețeala sau dificultățile de concentrare. Poliția recomandă evitarea manevrelor riscante, pentru reducerea riscului de accidente rutiere în condiții de caniculă.

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