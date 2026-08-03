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Accident cu patru mașini pe A1, în apropiere de Sibiu. Traficul se desfășoară pe o singură bandă

Salvatorii din cadrul ISU Sibiu intervin de urgență luni la un accident rutier produs pe autostrada A1, la kilometrul 259, pe sensul de mers Sebeș–Sibiu, în apropierea localității Cristian. Mai multe persoane sunt rănite în urma coliziunii dintre patru mașini.
Accident cu patru mașini pe A1, în apropiere de Sibiu. Traficul se desfășoară pe o singură bandă
Laura Buciu
03 aug. 2026, 07:46, Social
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La locul intervenției au fost mobilizate trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere.

Potrivit primelor informații transmise de ISU Sibiu, în accident sunt implicate patru mașini și mai multe persoane.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat numărul victimelor sau gravitatea leziunilor.

Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva intervin la fața locului și fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Traficul rutier este îngreunat în zonă, circulația desfășurându-se pe o singură bandă la ora transmiterii știrii.

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