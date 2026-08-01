ANM anunță cinci zile de caniculă și temperaturi de până la 40 de grade. Cod roșu de căldură în trei județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că România va fi afectată de un val de căldură intens în următoarele zile, cu temperaturi extreme, disconfort termic accentuat și nopți tropicale.

Meteorologii au emis o informare valabilă până pe 5 august, dar și mai multe avertizări cod galben, portocaliu și roșu pentru diferite regiuni ale țării.

Potrivit ANM, valul de căldură va persista în weekend și la începutul săptămânii viitoare în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, urmând ca, începând de marți, să se extindă și să se intensifice în sudul și sud-estul României.

„Sâmbătă (1 august), duminică (2 august) și luni (3 august) valul de căldură va fi intens și va persista în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, iar de marți (4 august) va fi în extindere și intensificare în sudul și sud-estul teritoriului”, transmite ANM.

Meteorologii precizează că va fi caniculă în numeroase regiuni, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor varia între 26 și 30 de grade pe litoral și până la 39-40 de grade în Câmpia de Vest.

„Temperaturile maxime se vor încadra între 26…30 de grade pe litoral și până la 39…40 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale (cu minime de 20….25 de grade)”, mai arată instituția.

Cod galben și portocaliu pentru sâmbătă

Pentru intervalul 1 august, ora 10:00 – 2 august, ora 10:00, ANM a emis un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic ridicat pentru sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei.

În aceste zone, temperaturile maxime vor ajunge între 33 și 37 de grade, iar pe alocuri nopțile vor fi tropicale, cu minime între 18 și 22 de grade. Șase județe din vestul și nord-vestul țării vor intra sub cod portocaliu de caniculă.

„În județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, canicula se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități”, avertizează ANM.

În aceste județe sunt prognozate temperaturi maxime între 35 și 38 de grade, iar minimele nocturne vor rămâne între 20 și 24 de grade.

Cod roșu de caniculă în trei județe

Cea mai gravă avertizare este valabilă duminică, 2 august, când județele Satu Mare, Bihor și Arad vor intra sub cod roșu de caniculă.

Potrivit meteorologilor, aceste zone vor traversa a treia zi consecutivă de căldură extremă, cu valori apropiate de recordurile absolute ale începutului lunii august.

„În județele Satu Mare, Bihor și Arad valul de căldură intens va persista pentru a treia zi consecutiv și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august”, precizează ANM.

Instituția avertizează că maximele vor ajunge la 37-38 de grade în județul Satu Mare și la 39-40 de grade în județele Bihor și Arad.

„Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de 19…25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest”, mai transmit meteorologii.

Căldura continuă și la începutul săptămânii

Pentru duminică sunt în vigoare și alte avertizări. Codul galben va afecta vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei, precum și jumătatea nordică a Moldovei, unde temperaturile vor ajunge între 33 și 37 de grade.

De asemenea, codul portocaliu va fi extins în județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș, unde maximele vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, iar disconfortul termic va rămâne accentuat.

ANM avertizează că valul de căldură nu se va opri după weekend. De marți, temperaturile ridicate și canicula se vor extinde în sudul și sud-estul țării, iar nopțile tropicale vor cuprinde cea mai mare parte a României.