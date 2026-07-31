România intră într-un nou episod de caniculă severă. Unde vor fi cele mai ridicate temperaturi

Temperaturile vor ajunge local la 40 de grade Celsius, iar nopțile tropicale vor deveni tot mai frecvente în mai multe regiuni ale țării, în timp ce avertizările cod galben și cod portocaliu vizează un număr în creștere de județe.

Valul de căldură se extinde în mare parte a țării

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 31 iulie, ora 10:00 – 4 august, ora 10:00, care anunță persistența și intensificarea valului de căldură în vestul și sudul țării, dar și extinderea acestuia către nordul Moldovei în weekend.

Potrivit meteorologilor, cele mai afectate regiuni vor fi Banatul, Crișana, Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei și sudul și vestul Olteniei. Începând de sâmbătă, temperaturile foarte ridicate vor cuprinde și jumătatea nordică a Moldovei.

Maximele vor fi cuprinse, în general, între 33 și 38 de grade Celsius, însă în Câmpia de Vest valorile vor urca local până la 39 de grade, iar izolat vor atinge chiar 40 de grade. În același timp, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un disconfort termic accentuat.

Meteorologii avertizează și asupra nopților tropicale, când temperaturile minime nu vor coborî, în general, sub 20-24 de grade.

Cod galben și cod portocaliu pentru mai multe județe

Pentru intervalul 31 iulie, ora 10:00 – 1 august, ora 10:00, ANM a emis un cod galben pentru sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureș. În aceste zone sunt prognozate temperaturi de 33-37 de grade și disconfort termic ridicat.

În același interval, județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare se află sub cod portocaliu de caniculă. Aici temperaturile vor ajunge în jurul valorii de 38 de grade, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu minime între 20 și 24 de grade.

Weekendul aduce temperaturi și mai ridicate

Avertizările continuă și în perioada 1 august, ora 10:00 – 2 august, ora 10:00. Codul galben va fi extins și în jumătatea nordică a Moldovei, în timp ce județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș vor intra sub cod portocaliu.

În aceste zone, temperaturile maxime vor atinge 37-39 de grade, cu cele mai ridicate valori estimate în Câmpia de Vest, iar disconfortul termic va rămâne accentuat.

Urmează o săptămână și mai fierbinte

Potrivit ANM, actualul episod de caniculă reprezintă doar începutul unei perioade cu temperaturi extreme. Meteorologii estimează că, în intervalul 4-9 august, valul de căldură se va intensifica din nou, fiind așteptate noi episoade de caniculă și disconfort termic accentuat în mai multe regiuni ale țării.