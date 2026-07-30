Nu e coincidență, ci știință: de ce durerea de dinți apare fix în vacanța de vară

Cercetările publicate în jurnale de specialitate, precum Water, indică faptul că stresul termic asociat valurilor de căldură afectează direct echilibrul cavității bucale. Atunci când temperaturile cresc, corpul se deshidratează rapid, ceea ce duce la o scădere a producției de salivă.

Saliva este cel mai bun aliat al danturii tale, având rolul vital de a neutraliza acizii și de a „spăla” resturile alimentare. O gură uscată din cauza caniculei creează un mediu mult mai permisiv pentru activitatea bacteriană, transformând o mică problemă dentară, pe care poate o ignorai acasă, într-o sursă de durere acută în timpul vacanței.

Vizita la medic înainte de a fi târziu

„Pacienții tind să pună pe seama oboselii de dinaintea concediului orice disconfort oral, însă mediul extern, mai ales deshidratarea asociată căldurii, joacă un rol determinant. În perioadele caniculare, cavitatea bucală devine mai uscată, reducând capacitatea naturală de protecție a dinților. O durere mică, ignorată azi, se poate transforma rapid într-o urgență stomatologică în mijlocul vacanței, unde accesul la tratament adecvat poate fi un adevărat stres”, spune Cristina Tănase, medic stomatolog.

Tocmai de aceea, dacă simți că ceva nu este în regulă, oricât de tentant ar fi să amâni vizita la stomatolog „până după concediu”, cea mai sigură strategie este un consult de specialitate preventiv. Un control rapid poate identifica inflamații sau leziuni incipiente care, sub influența stilului de viață din vacanță și a deshidratării, ar putea escalada neașteptat.