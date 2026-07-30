Prima pagină » Sănătate » Nu e coincidență, ci știință: de ce durerea de dinți apare fix în vacanța de vară

Nu e coincidență, ci știință: de ce durerea de dinți apare fix în vacanța de vară

Imediat ce ai bifat ultimele sarcini înainte de concediu, apare „prietenul” neinvitat - o durere surdă de măsea sau o sensibilitate gingivală? Dacă ai crezut că este doar ghinion sau o coincidență nefericită, s-ar putea să fii departe de adevăr, deoarece există o explicație științifică.
Nu e coincidență, ci știință: de ce durerea de dinți apare fix în vacanța de vară
Laura Buciu
30 iul. 2026, 17:16, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cercetările publicate în jurnale de specialitate, precum Water, indică faptul că stresul termic asociat valurilor de căldură afectează direct echilibrul cavității bucale. Atunci când temperaturile cresc, corpul se deshidratează rapid, ceea ce duce la o scădere a producției de salivă.

Saliva este cel mai bun aliat al danturii tale, având rolul vital de a neutraliza acizii și de a „spăla” resturile alimentare. O gură uscată din cauza caniculei creează un mediu mult mai permisiv pentru activitatea bacteriană, transformând o mică problemă dentară, pe care poate o ignorai acasă, într-o sursă de durere acută în timpul vacanței.

Vizita la medic înainte de a fi târziu

„Pacienții tind să pună pe seama oboselii de dinaintea concediului orice disconfort oral, însă mediul extern, mai ales deshidratarea asociată căldurii, joacă un rol determinant. În perioadele caniculare, cavitatea bucală devine mai uscată, reducând capacitatea naturală de protecție a dinților. O durere mică, ignorată azi, se poate transforma rapid într-o urgență stomatologică în mijlocul vacanței, unde accesul la tratament adecvat poate fi un adevărat stres”, spune Cristina Tănase, medic stomatolog.

Tocmai de aceea, dacă simți că ceva nu este în regulă, oricât de tentant ar fi să amâni vizita la stomatolog „până după concediu”, cea mai sigură strategie este un consult de specialitate preventiv. Un control rapid poate identifica inflamații sau leziuni incipiente care, sub influența stilului de viață din vacanță și a deshidratării, ar putea escalada neașteptat.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Parchetul General: Decizia CJUE privind prescripția se aplică doar cazurilor de fraudă cu fonduri europene și evaziune fiscală, nu și celor de corupție / Ce se mai poate face astfel încât infractorii și inculpații să nu scape pe prescripție / Fosta judecătoare Daniela Panioglu demontează interpretarea parchetului / Fostul procuror Elena Hach: Corupția cu bani europeni nu se mai prescrie pe regula ÎCCJ
G4Media
Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”
GSP.ro
Diana Șoșoacă, implicată într-un accident rutier. Șefa SOS România a fost dusă la Spitalul Universitar
Gandul
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
Companii de transport din România, furate de infractori bulgari. Peste 6.000 de litri de motorină alimentați în TIR-uri fără numere de înmatriculare cu carduri clonate
Libertatea
Ce este leptospiroza, boala de care suferă Miruna, tânăra care a ajuns în stare gravă la spital, după ce s-a întors de pe litoral! Se poate lua din apa mării
CSID
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia