Forțele Aeriene Ucrainene anunță că Rusia produce în masă noua rachetă de croazieră „Banderole”

Rusia a început producția în masă a noii rachete de croazieră ușoare S8000 Banderole, după mai bine de un an de teste, scrie Kyiv Post. Arma este deja folosită în atacurile asupra Ucrainei, potrivit informațiilor transmise de Forțele Aeriene Ucrainene și citate de platforme de presă ucrainene.

Conform grupului ucrainean de cercetare OSINT OKA_GORA, fabricile rusești produc în prezent cel puțin zece rachete „Banderole” pe zi, iar ritmul de fabricație ar putea crește în perioada următoare, având în vedere rezultatele de pe câmpul de luptă.

„Banderole” este o rachetă de croazieră cu un cost redus, construită cu componentele provenite din China, Statele Unite și Coreea de Sud.

Spre deosebire de rachetele de croazieră grele utilizate de armata rusă, aceasta nu dispune de sisteme antibruiaj, nu poate urma traiectorii complexe de zbor și nici nu este echipată cu sisteme de contramăsuri pentru evitarea interceptării.

De asemenea, focoasa rachetei este considerabil mai mică decât cea a rachetelor clasice rusești.

„Banderole” transportă un focos de aproximativ 100-150 de kilograme, de aproape trei ori mai redus decât cel al rachetelor de croazieră convenționale. Potrivit informațiilor prezentate de partea ucraineană, Rusia a folosit până acum această armă pentru a distrage atenția sistemelor de apărare aeriană înaintea atacurilor cu rachete mai puternice.

Racheta dezvoltă viteze cuprinse între 480 și 600 km/h, fiind mai lentă decât rachetele grele rusești, care ating în mod obișnuit 800-900 km/h.

Cu toate acestea, potrivit datelor, caracteristicile sale de zbor și semnătura termică a motorului pot face ca sistemele ucrainene de monitorizare să o identifice drept o rachetă de croazieră convențională.

În comparație cu racheta Kh-101, una dintre cele mai performante arme de acest tip din arsenalul Rusiei, estimată la aproximativ 1,5 milioane de dolari bucata și capabilă să lovească ținta cu o abatere de doar câțiva metri, „Banderole” este mult mai ieftină.

Costul de producție al său este estimat între 150.000 și 300.000 de dolari. Precizia sa este însă mai redusă, pentru că are capacitatea de lovi la o distanță de aproximativ 20-30 de metri de ținta stabilită.

Potrivit platformelor de monitorizare a spațiului aerian consultate de publicația Kyiv Post, săptămâna aceasta, în noaptea de miercuri spre joi, au fost raportate noi atacuri cu rachete „Banderole” asupra orașelor Krivoi Rog și Nikolaev.

Observatorii ucraineni spun că, în perioada iunie – mijlocul lunii iulie, Rusia a lansat de foarte multe ori salve de una până la trei astfel de rachete în cadrul bombardamentelor nocturne.

Începând cu 15 iulie, aproape în fiecare noapte au fost detectate rachete „Banderole” apropiindu-se din direcția Mării Negre. Orașul-port Odesa s-a aflat printre principalele ținte.

Autoritățile locale au anunțat anterior că forțele rusești lansează, în medie, între nouă și zece rachete pe noapte asupra Odesei și a porturilor Iliciovsk și Iujnîi, majoritatea fiind de tip „Banderole”.