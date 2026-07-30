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O rachetă chineză, lovită de fulger imediat după lansare. Misiunea nu a fost afectată

O rachetă chineză de tip Long March 3B a fost lovită de un fulger la aproximativ 30 de secunde după lansare, sub privirile a sute de spectatori. În ciuda descărcării electrice, racheta și-a continuat zborul și a plasat cu succes un satelit pe orbită.
O rachetă chineză, lovită de fulger imediat după lansare. Misiunea nu a fost afectată
Racheta Long March 3B, unul dintre principalele vehicule de lansare a sateliților din programul spațial chinez/sursa foto: Wikimedia Commons
Maria Miron
30 iul. 2026, 18:06, Știri externe
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Potrivit Live Science, racheta a decolat pe 23 iulie, de la Centrul de Lansare a Sateliților Xichang, din sud-vestul Chinei. La scurt timp după decolare, un fulger a lovit racheta în timpul ascensiunii prin atmosfera terestră, luminând cerul pentru o fracțiune de secundă.

Imaginile surprinse de spectatori arată cum descărcarea electrică înconjoară fuselajul rachetei și jetul de evacuare, înainte de a se îndrepta spre sol. Cei prezenți au reacționat cu uimire, apoi au aplaudat când racheta și-a continuat ascensiunea fără probleme.

Satelitul a fost plasat cu succes pe orbită

Compania de stat chineză China Aerospace Science and Technology Corp. (CASC), principalul dezvoltator de rachete și sateliți al programului spațial al Chinei, a anunțat ulterior că misiunea a fost „un succes deplin”. Racheta Long March 3B a plasat pe orbită satelitul geostaționar de comunicații Tianlian-2 (06), destinat să asigure legăturile de comunicații și transmisia de date pentru stația spațială chineză Tiangong, laboratorul orbital permanent al Chinei.

Comunicatul oficial nu a menționat însă incidentul provocat de fulger.

Cum sunt protejate rachetele împotriva fulgerelor

Rachetele moderne sunt proiectate cu învelișuri metalice foarte conductoare, care dirijează curentul electric pe exteriorul vehiculului și protejează sistemele interne. Principiul este asemănător celui al unei cuști Faraday, folosit și la aeronavele comerciale, care sunt lovite de fulger în mod regulat fără consecințe substanțiale.

Totuși, lansările spațiale sunt programate, de regulă, în condiții meteorologice favorabile pentru a reduce riscul unor astfel de incidente.

Alte rachete lovite de fulger

Astfel de cazuri sunt rare, însă nu fără precedent. În 1969, racheta americană Saturn V, folosită de NASA pentru transportul astronauților spre Lună în cadrul programului Apollo, a fost lovită de două ori de fulger, la scurt timp după lansarea misiunii Apollo 12. Deși unele instrumente au fost afectate, astronauții au ajuns în siguranță pe Lună.

În 2019, o rachetă rusească Soyuz a fost lovită de fulger în timpul lansării unui satelit de comunicații, iar în 1987, o rachetă americană Atlas-Centaur s-a dezintegrat după ce o descărcare electrică a provocat o eroare în computerul de navigație.

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