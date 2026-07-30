China amenință cu represalii după noile restricții impuse de SUA asupra roboților și invertoarelor chinezești

Reacția vine după ce autoritățile americane au anunțat noi restricții invocând motive de securitate națională.

Ministerul Comerțului de la Beijing a cerut Washingtonului să retragă imediat măsurile și să înceteze ceea ce a numit „acțiuni eronate”, susținând că acestea discriminează și afectează companiile și produsele chineze, scrie Reuters.

Potrivit Ministerului Comerțului din China, autoritățile americane au ignorat în repetate rânduri obiecțiile formulate de Beijing și au continuat să extindă restricțiile comerciale împotriva companiilor chineze.

Oficialii chinezi susțin că Statele Unite folosesc în mod abuziv argumentul securității naționale pentru a limita accesul produselor chineze pe piața americană și pentru a favoriza dezvoltarea propriilor industrii strategice.

Beijingul califică aceste măsuri drept un exemplu de „distorsionare a pieței” și de „comportament unilateral de intimidare”, afirmând că ele afectează atât interesele industriei chineze, cât și pe cele ale companiilor americane.

FCC invocă riscuri pentru securitatea națională

Reacția Chinei vine după ce Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) din Statele Unite a prezentat marți un set de măsuri care urmăresc să protejeze dezvoltarea infrastructurii americane pentru inteligență artificială de eventuale amenințări la adresa securității naționale.

Autoritățile americane susțin că noile reguli au rolul de a sprijini relocalizarea unor industrii considerate strategice și cu potențial ridicat de creștere, reducând în același timp dependența de tehnologia provenită din China.

Restricțiile vizează importurile de noi roboți și invertoare fabricate de companii chineze, produse utilizate pe scară largă în automatizare industrială și în sistemele de energie.

China acuză Washingtonul de protecționism

Ministerul Comerțului de la Beijing avertizează că, dacă Washingtonul va continua să adopte măsuri unilaterale împotriva produselor chineze, China va lua măsuri pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime.

Declarațiile evidențiază continuarea tensiunilor comerciale și tehnologice dintre cele mai mari două economii ale lumii, într-un context în care competiția pentru dominația în domenii precum inteligența artificială, automatizarea și energia verde devine tot mai intensă.