Prima pagină » Știri externe » SUA lansează lovituri aeriene asupra Iranului. CENTCOM: „Un răspuns puternic” la atacurile de marți

SUA lansează lovituri aeriene asupra Iranului. CENTCOM: „Un răspuns puternic” la atacurile de marți

Statele Unite au lansat miercuri seară lovituri aeriene asupra unor ținte din Iran, a anunțat Comandamentul Central al SUA.
SUA lansează lovituri aeriene asupra Iranului. CENTCOM: „Un răspuns puternic” la atacurile de marți
sursa foto. pixabay
Andrei Rachieru
30 iul. 2026, 04:17, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit comunicatului oficial, operațiunea a început la ora 20:00 EDT (n.r. 00:00 GMT). CENTCOM a transmis că atacurile reprezintă „un răspuns puternic” la tentativa Iranului de a ataca, cu o zi înainte, forțele americane staționate în Orientul Mijlociu.

„Loviturile sunt un răspuns puternic la atacurile iraniene de ieri împotriva forțelor americane din Orientul Mijlociu”, se arată în comunicatul CENTCOM.

Deocamdată, autoritățile americane nu au oferit detalii privind țintele vizate, amploarea operațiunii sau eventualele pagube produse. Nici autoritățile iraniene nu au reacționat oficial.

Acțiunea marchează o nouă escaladare a tensiunilor dintre Washington și Teheran, după incidentele recente care au implicat forțe americane desfășurate în regiune.

Recomandarea video

VIDEO: „E ca și cum un păianjen uriaș ar devora peisajul”. Cablurile de fibră optică folosite de armatele Rusiei și Ucrainei pentru controlul dronelor au împânzit pădurile și câmpurile de-a lungul liniilor frontului, cu un impact major asupra naturii
G4Media
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
GSP.ro
Tentativă de asasinat asupra șefului unei companii din Rusia care produce drone de război. Atacatorul l-a împușcat în fața casei
Gandul
Cât a plătit un turist pentru un șnițel cu piure la o cantină din Eforie Nord. Nu e o glumă!
Cancan
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport
Ilie Bolojan, după oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă: „Reduceți consumul de energie seara”
Libertatea
Mihaela Rădulescu a revenit în locul în care și-a pierdut partenerul. Ce s-a întâmplat după ce a aprins o lumânare?
CSID
Ofertă la Dedeman: camera auto Full HD cu Wi-Fi are preț tăiat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia