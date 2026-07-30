SUA lansează lovituri aeriene asupra Iranului. CENTCOM: „Un răspuns puternic” la atacurile de marți

Potrivit comunicatului oficial, operațiunea a început la ora 20:00 EDT (n.r. 00:00 GMT). CENTCOM a transmis că atacurile reprezintă „un răspuns puternic” la tentativa Iranului de a ataca, cu o zi înainte, forțele americane staționate în Orientul Mijlociu.

„Loviturile sunt un răspuns puternic la atacurile iraniene de ieri împotriva forțelor americane din Orientul Mijlociu”, se arată în comunicatul CENTCOM.

Deocamdată, autoritățile americane nu au oferit detalii privind țintele vizate, amploarea operațiunii sau eventualele pagube produse. Nici autoritățile iraniene nu au reacționat oficial.

Acțiunea marchează o nouă escaladare a tensiunilor dintre Washington și Teheran, după incidentele recente care au implicat forțe americane desfășurate în regiune.