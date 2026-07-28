Taiwan: Un angajat Nvidia a fost arestat sub suspiciunea de contrabandă cu cipuri de inteligență artificială către China

Procurorii din Taiwan au reținut un angajat al companiei Nvidia în cadrul unei anchete privind presupusa contrabandă cu cipuri pentru inteligență artificială către China, relatează AFP.

Biroul Procurorilor Districtuali din Keelung a anunțat că anchetatorii au efectuat percheziții la domiciliul și locul de muncă al suspectului.

Servere de înaltă performanță și documente falsificate

Acesta este cercetat pentru mai multe infracțiuni, inclusiv falsificarea de documente comerciale.

Investigația urmărește presupusa expediere ilegală către China, Macao și Hong Kong a unor servere de înaltă performanță produse de Super Micro Computer și echipate cu cipuri avansate Nvidia, încălcând astfel normele de export impuse de Statele Unite.

Angajatul Nvidia a fost identificat ca posibil implicat în schemă după cercetarea probelor obținute în urma unei serii anterioare de percheziții care au vizat compania Super Micro.

Reacția gigantului tech

Nvidia a transmis că respinge orice activitate de contrabandă și a subliniat că își comercializează produsele în principal prin parteneri autorizați, care trebuie să respecte regulile americane privind controlul exporturilor.

„Chiar și exportatorii și livrările de dimensiuni relativ mici sunt supuse unei analize și verificări riguroase de ambele părți ale globului, iar produsele redirecționate nu beneficiază de servicii, asistență sau actualizări”, transmite gigantul tehnologic.

Procurorii susțin că suspectul prezintă risc de fugă, de distrugere a probelor și de influențare a martorilor sau a altor persoane implicate în anchetă.

În total, șapte persoane sunt în prezent reținute în cadrul investigației, inclusiv angajatul Nvidia, doi angajați ai Super Micro și o persoană din cadrul companiei taiwaneze Albatron Technology.

Aceștia sunt acuzați că au falsificat documente pentru a expedia aproximativ 50 de servere produse de Super Micro către China.

Anterior a mai avut loc un caz de deturnare de cipuri I.A. spre China în care tot compania Super Micro a fost implicată.

În cadrul anchetei desfășurare în SUA și Singapore, autoritățile au confiscat un imobil în valoare de peste 40 de milioane de dolari, iar un rechizitoriu făcut public în Statele Unite în luna martie susține că angajați ai Super Micro ar fi obținut miliarde de dolari prin redirecționarea către China a unor cipuri Nvidia.