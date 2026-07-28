Taiwanul lansează exerciții militare masive pentru a testa mutarea producției de armament în caz de invazie chineză

Ministerul Apărării din Taiwan a anunțat marți că exercițiile militare Han Kuang vor fi programate în perioada 5-14 august, notează Reuters.

Pregătiri pentru protejarea industriei de apărare

Scenariul de anul acesta va include pentru prima dată scenarii privind relocarea producției de armament și mobilizarea unor fabrici civile pentru susținerea industriei de apărare în cazul unui conflict cu China.

Exercițiul va simula o invazie chineză mascată de un exercițiu militar desfășurate de forțele de la Beijing.

Astfel, forțele armate taiwaneze vor ridica imediat nivelul de pregătire pentru luptă și vor desfășura exerciții de reacție rapidă.

Autoritățile taiwaneze vor testa capacitatea industriei de a dispersa producția și de a menține producția de echipamente necesare armatei, chiar dacă principalele centre logistice și de producție ar fi vizate de atacuri.

Autoritățile militare de la Taipei consideră că Beijingul ar încerca să paralizeze încă din primele faze ale unui conflict centrele de comandă, porturile, rețelele logistice și facilitățile industriei de apărare.

Manevre maritime și testarea rețelelor de comunicare

Totodată, pentru prima dată, autoritățile taiwaneze vor reduce în mod deliberat viteza internetului mobil pe durata exercițiului de zece zile, pentru a testa modul în care populația ar putea comunica în situații de urgență.

Șeful Diviziei de Operațiuni Întrunite, generalul-maior Lu Wen-yuan, a declarat că exercițiul va simula relocarea Biroului de Armament din Taipei, dar și mobilizarea unor fabrici civile responsabile de asamblarea completă a sistemelor de armament, după emiterea unui ordin de urgență.

Exercițiile vor include și teste privind menținerea deschiderii rutelor maritime și protejarea transporturilor cu materiale esențiale. Marina și garda de coastă vor desfășura antrenamente comune cu personal, echipamente și muniție.

Eforturile vor cuprinde modificarea navelor gărzii de coastă, lovituri asupra țintelor de pe litoral, misiuni de aplicare a legii pe mare și escortarea transporturilor considerate critice.