Germania: Social-democrații solicită includerea unor măsuri de protecție pentru comunitatea LGBTQ în Constituție

Copreședinții SPD, Bärbel Bas și Lars Klingbeil, alături de secretarul general Tim Klüssendorf, au anunțat că vor readuce ferm pe agenda politică propunerea de modificare a Constituției, potrivit dpa.

„Vrem să consolidăm și mai mult protecția politică a persoanelor queer”, au transmis liderii partidului.

SPD, care face parte din coaliția de guvernare condusă de cancelarul Friedrich Merz, a cerut și în trecut modificarea articolului 3 din Legea Fundamentală a Germaniei, pentru a include identitatea sexuală printre motivele pentru care este interzisă discriminarea.

Luigi Pantisano, liderul partidului Die Linke, a formulat luni o cerere similară, afirmând că partidul său este pregătit să asigure voturile necesare pentru o majoritate de două treimi în parlament.

Modificările aduse Constituției Germaniei necesită o majoritate de două treimi atât în Bundestag, camera inferioară a parlamentului, cât și în Bundesrat, care reprezintă cele 16 landuri ale țării. Coaliția de guvernare nu dispune de o astfel de majoritate.

Liderii SPD s-au angajat, de asemenea, să se opună reducerilor bugetare la programele de sprijinire a persoanelor din comunitatea LGBTQ, afirmând că centrele de consiliere și sprijin oferă o protecție esențială.

Aceștia au reiterat apelurile pentru o anchetă completă a atacului din Berlin.

O femeie a murit, iar alte 29 de persoane au fost rănite, atunci când o mașină a intrat în mulțime la un eveniment LGBTQ. Atacatorul a fost ucis duminică în timpul unei operațiuni a poliției.

Suspectul, în vârstă de 21 de ani, născut la Berlin, era cunoscut de poliție și avea legături cunoscute cu extremismul islamist.