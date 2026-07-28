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Germania: Social-democrații solicită includerea unor măsuri de protecție pentru comunitatea LGBTQ în Constituție

Partidul Social-Democrat din Germania (SPD) cere ca discriminarea pe criterii de identitate sexuală să fie interzisă în mod explicit în Constituție.
Germania: Social-democrații solicită includerea unor măsuri de protecție pentru comunitatea LGBTQ în Constituție
Iulian Moşneagu
28 iul. 2026, 08:38, Știri externe
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Copreședinții SPD, Bärbel Bas și Lars Klingbeil, alături de secretarul general Tim Klüssendorf, au anunțat că vor readuce ferm pe agenda politică propunerea de modificare a Constituției, potrivit dpa.

„Vrem să consolidăm și mai mult protecția politică a persoanelor queer”, au transmis liderii partidului.

SPD, care face parte din coaliția de guvernare condusă de cancelarul Friedrich Merz, a cerut și în trecut modificarea articolului 3 din Legea Fundamentală a Germaniei, pentru a include identitatea sexuală printre motivele pentru care este interzisă discriminarea.

Luigi Pantisano, liderul partidului Die Linke, a formulat luni o cerere similară, afirmând că partidul său este pregătit să asigure voturile necesare pentru o majoritate de două treimi în parlament.

Modificările aduse Constituției Germaniei necesită o majoritate de două treimi atât în Bundestag, camera inferioară a parlamentului, cât și în Bundesrat, care reprezintă cele 16 landuri ale țării. Coaliția de guvernare nu dispune de o astfel de majoritate.

Liderii SPD s-au angajat, de asemenea, să se opună reducerilor bugetare la programele de sprijinire a persoanelor din comunitatea LGBTQ, afirmând că centrele de consiliere și sprijin oferă o protecție esențială.

Aceștia au reiterat apelurile pentru o anchetă completă a atacului din Berlin.

O femeie a murit, iar alte 29 de persoane au fost rănite, atunci când o mașină a intrat în mulțime la un eveniment LGBTQ. Atacatorul a fost ucis duminică în timpul unei operațiuni a poliției.

Suspectul, în vârstă de 21 de ani, născut la Berlin, era cunoscut de poliție și avea legături cunoscute cu extremismul islamist.

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