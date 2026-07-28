Atacul din Seattle ce a dus la moartea a 3 persoane ar putea avea legătură cu bandele

Nicole Powell, adjunctul șefului departamentului de investigații al Poliției din Seattle, a declarat luni după-amiază, în cadrul unei conferințe de presă, că anchetatorii consideră că incidentul ar putea avea legătură cu bandele, două grupuri trăgând unul asupra celuilalt. Atacatorul care a murit avea 19 ani, potrivit Associated Press.

Într-un document depus la tribunalul pentru minori din Seattle, unde un adolescent de 15 ani arestat în acest caz a renunțat, luni, la prima sa înfățișare, poliția a declarat că au existat cel puțin trei autori ai împușcăturilor: adolescentul de 15 ani, o cunoștință care a decedat la fața locului și „cel puțin un alt suspect necunoscut”. Autoritățile declaraseră anterior că ar fi fost doi.

Un judecător a dispus ca minorul în vârstă de 15 ani să fie reținut într-un centru de detenție pentru minori, în cadrul anchetei privind încălcarea legislației privind armele de foc și agresiunea de gradul întâi. Parchetul din King County a declarat că se așteaptă să primească dosarul de la poliția din Seattle miercuri, pentru a lua o decizie cu privire la punerea sub acuzare.

Focurile de armă au izbucnit duminică, în jurul orei 18:00, în ultimele ore ale festivalului „Bite of Seattle”, soldându-se cu moartea atacatorului în vârstă de 19 ani și a altor două persoane.

Cel puțin alte patru persoane, printre care și un copil mic, au fost rănite. Festivalul anual, care durează trei zile, atrage sute de comercianți de produse alimentare și de retail, precum și artiști, la Seattle Center, un parc întins situat în umbra turnului Space Needle. Mulți participanți s-au refugiat în clădirile campusului sau au fugit din parc la auzul focurilor de armă.