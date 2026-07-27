SUA: Doi morți și mai mulți răniți în urma unui atac armat la un festival culinar din Seattle

Incidentul a avut loc în cursul serii, în zona Seattle Center, unde se desfășura ediția anuală a festivalului „Bite of Seattle”, un eveniment care reunește sute de comercianți locali și include concerte și spectacole, informează CNN.

Două persoane au fost declarate decedate la fața locului. Alte patru victime, printre care și un copil de doi ani, au fost transportate la spital cu răni provocate prin împușcare. În plus, o femeie a refuzat transportul la spital.

Reprezentanții spitalului Harborview au transmis că toate victimele preluate prezintă plăgi împușcate și prezintă răni la braț, picior și abdomen. De asemenea o femeie a fost internată în stare critică.

Martorii prezenți la festival au declarat că au auzit între șapte și opt focuri de armă, iar unul dintre participanți a afirmat că i s-a părut că s-au tras „cel puțin douăzeci de focuri”.

După incident, la fața locului au intervenit polițiști, echipaje de urgență și agenți ai Biroului Federal de Informații și Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi.

Atacul se numără printre cele cel puțin 271 de atacuri armate în masă înregistrate în Statele Unite de la începutul acestui an, potrivit bazei de date Gun Violence Archive.