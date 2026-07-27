SUA și Kievul discută un armistițiu aerian înaintea întâlnirii Trump-Zelenski

Discuțiile au loc într-un moment în care atacurile cu drone și rachete continuă de ambele părți, iar România a devenit din nou una dintre țările afectate de incidentele produse în apropierea graniței cu Ucraina, scrie The Guardian.

SUA și Ucraina discută o încetare a atacurilor din aer

Potrivit presei internaționale, propunerea analizată de Washington și Kiev vizează suspendarea atacurilor aeriene dintre cele două tabere, fără a include deocamdată operațiunile terestre. Planul urmează să fie unul dintre subiectele abordate marți, la Washington, în cadrul întâlnirii dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Până în prezent, Kremlinul a evitat să ofere un răspuns clar. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat că este prea devreme pentru comentarii, precizând că Moscova trebuie să afle mai întâi detaliile propunerii și să stabilească dacă aceasta corespunde intereselor Rusiei.

România, din nou în centrul tensiunilor

Evoluțiile diplomatice au loc pe fondul unor noi incidente la granița estică a NATO. România a convocat ambasadorul Rusiei după ce Armata Română a doborât a treia dronă în tot atâtea zile care a pătruns în spațiul aerian național. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că un avion F-16 a interceptat și distrus drona deasupra Mării Negre la doar câteva minute după intrarea acesteia în spațiul aerian românesc. La rândul său, președintele Nicușor Dan a anunțat că investigațiile au confirmat că drona doborâtă vineri era un aparat de tip Shahed, utilizat de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei. Anchetele privind dronele interceptate sâmbătă și duminică sunt încă în desfășurare.

Atacurile continuă pe front

În paralel cu negocierile, luptele nu dau semne de încetinire. Forțele aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a lansat în cursul nopții șapte rachete balistice și 136 de drone asupra teritoriului ucrainean. La Cernihiv, un atac cu dronă asupra unui supermarket a ucis două persoane, inclusiv un copil de nouă ani, iar alte 25 au fost rănite. Alte victime au fost raportate în Harkov, Zaporojie, Kiev și Sloviansk, unde doi angajați ai companiei energetice Naftogaz și-au pierdut viața în timpul unei intervenții pentru ajutorarea populației. De cealaltă parte, Rusia susține că patru persoane au murit într-un atac ucrainean asupra orașului Horlivka, aflat sub ocupație rusă, iar alte persoane au fost rănite în regiunea Belgorod.

O navă cargo s-a scufundat după un atac

Conflictul afectează în continuare și navigația în Marea Neagră. Nava cargo Golden Leo s-a scufundat în apropierea portului Odesa la o săptămână după ce, potrivit autorităților ucrainene, fusese lovită într-un bombardament rusesc. Nouă membri ai echipajului și-au pierdut viața, iar opt au fost salvați. Ministerul rus al Apărării a confirmat că a atacat infrastructura portuară ucraineană, susținând că terminalele respective erau folosite pentru transporturi militare.

Întâlnire importantă între Trump și Zelenski

Întâlnirea programată marți la Washington este considerată una dintre cele mai importante din ultimele luni. Dacă ideea unui armistițiu aerian va fi susținută de ambele părți și va primi ulterior o reacție pozitivă din partea Moscovei, aceasta ar putea reprezenta primul acord limitat privind reducerea confruntărilor de la începutul noii administrații Trump. Deocamdată însă, pozițiile rămân foarte îndepărtate, iar atacurile continuă aproape zilnic pe întregul front.