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Iranul confirmă suspendarea atacurilor de represalii după ce SUA au oprit bombardamentele

Iranul a anunțat duminică suspendarea operațiunilor sale de represalii, după ce Statele Unite au întrerupt loviturile aeriene în ultimele două nopți. Washingtonul susține că pauza are rolul de a crea spațiu pentru negocieri.
Iranul confirmă suspendarea atacurilor de represalii după ce SUA au oprit bombardamentele
Mike Waltz, ambasadorul Statelor Unite la ONU/sursa foto: United States Mission to the United Nations
Maria Miron
27 iul. 2026, 03:36, Știri externe
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Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, Mohammad Akraminia, a declarat la televiziunea de stat că Teheranul și-a suspendat operațiunile de răspuns împotriva intereselor americane din regiune, după ce Statele Unite nu au mai lansat atacuri în ultimele două nopți.

„Statele Unite și-au oprit atacurile în ultimele două nopți, iar, întrucât strategia Iranului se bazează pe reciprocitate, și operațiunile iraniene de răspuns au fost suspendate”, a afirmat oficialul, citat de Reuters.

Potrivit oficialului iranian, Washingtonul nu a adoptat încă o strategie clară, iar administrația americană traversează o perioadă de incertitudine în privința deciziilor militare.

Washington: „O șansă pentru diplomație”

La Washington, ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, a declarat pentru Fox News că președintele Donald Trump a decis să suspende temporar loviturile pentru a oferi o șansă diplomației.

„Le oferă discuțiilor puțin spațiu, le oferă o șansă”, a spus Waltz, fără să precizeze detalii despre contactele diplomatice aflate în desfășurare.

Teheran: Atac pentru atac

Sub protecția anonimatului, un înalt oficial iranian a declarat pentru sursa citată că poziția Teheranului rămâne neschimbată: „atac pentru atac”.

„Dacă atacurile încetează, Iranul își va opri, la rândul său, operațiunile. Acest mesaj a fost deja transmis Statelor Unite”, a spus acesta.

Oficialul iranian a avertizat însă că Iranul este pregătit să răspundă pe scară largă dacă Washingtonul va relua bombardamentele.

Pauza bombardamentelor

Pentagonul a suspendat vineri seară campania de bombardamente începută în urmă cu aproape două săptămâni. Sâmbătă și duminică nu au mai fost raportate noi lovituri americane asupra Iranului.

De asemenea, Iranul nu a mai lansat atacuri asupra statelor din regiune care găzduiesc baze militare americane.

Presa americană relatase sâmbătă că Pentagonul analiza inclusiv scenarii pentru o operațiune terestră de confiscare a stocurilor de uraniu îmbogățit ale Iranului. Planul viza instalațiile nucleare de la Fordo, Isfahan și complexul subteran Pickaxe Mountain de lângă Natanz.

Nici Washingtonul, nici Teheranul nu au anunțat încă un acord oficial de încetare a focului, iar ambele părți prezintă actuala pauză drept o măsură temporară, în timp ce eforturile diplomatice continuă.

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