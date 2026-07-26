Prima pagină » Știri externe » Premierul Qatarului cere respectarea memorandumului SUA-Iran și dialog pentru protejarea Strâmtorii Ormuz

Premierul Qatarului cere respectarea memorandumului SUA-Iran și dialog pentru protejarea Strâmtorii Ormuz

Premierul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a îndemnat duminică toate părțile să respecte dialogul și diplomația și să pună în aplicare memorandumului de înțelegere dintre Statele Unite și Iran.
Premierul Qatarului cere respectarea memorandumului SUA-Iran și dialog pentru protejarea Strâmtorii Ormuz
Premierul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani/sursa foto: Ministry of Foreign Affairs Qatar/X
Maria Miron
27 iul. 2026, 02:50, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul Qatarului a discutat telefonic cu șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, adjunctul emirului din Abu Dhabi și consilier pentru securitate națională al Emiratelor Arabe Unite, despre relațiile bilaterale și cele mai recente evoluții din regiune.

Sprijin pentru un acord regional

Cei doi oficiali au abordat și cele mai recente situații din regiune, cu accent pe coordonarea eforturilor diplomatice pentru reducerea tensiunilor și consolidarea securității și stabilității regionale.

„Este important ca toate părțile să respecte dialogul și diplomația și să pună în aplicare înțelegerile prevăzute în memorandumul dintre Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran, inclusiv garantarea libertății de navigație prin Strâmtoarea Ormuz, pentru menținerea securității regionale, păstrarea progreselor obținute și consolidarea stabilității în regiune”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe al Qatarului, prezentând poziția exprimată de premierul qatarez.

Ministerul și-a reafirmat, totodată, sprijinul deplin al Qatarului pentru continuarea eforturilor diplomatice.

„Statul Qatar susține pe deplin toate eforturile menite să reducă tensiunile și să conducă la un acord cuprinzător care să asigure o pace durabilă în regiune”, a precizat Ministerul Afacerilor Externe al Qatarului”.

Rută vitală pentru piața energiei

Statele Unite și Iran încearcă să mențină armistițiul convenit în urmă cu aproape cinci luni și să evite o nouă escaladare militară în Golf. Ruta maritimă, situată între Iran și Peninsula Arabică, este esențială pentru transportul mondial de petrol și gaze, iar orice perturbare a traficului are efecte asupra piețelor energetice din lume.

Recomandarea video

Sondaj: Cum ar trebui să procedeze Armata Română în cazul dronelor care intră în spațiul nostru aerian?
G4Media
Noua sală ultramodernă a României va fi inaugurată săptămâna viitoare » Nimeni nu va ghici primul meci care va fi găzduit acolo
GSP.ro
Bilanțul MApN care ridică îngrijorări: 18 drone au pătruns ilegal în România de la începutul lui 2026 până în prezent
Gandul
S-a subțiat porția de bani din TV! Din ce mai scoate Dani Oțil profit, după ce încasările din producție s-au prăbușit
Cancan
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Prosport
Român întors acasă după 25 de ani în Germania: „Și urzica e mai faină aici decât trandafirii dincolo”
Libertatea
Ce face astăzi Gianina Corondan după ce s-a retras din televiziune: „Lucrez frumos, înălțător”! E total schimbată
CSID
VW Touareg a supraviețuit exploziei unei rachete balistice în Ucraina. SUV-ul a pornit și a plecat pe roți după atac
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia