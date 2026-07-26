Premierul Qatarului cere respectarea memorandumului SUA-Iran și dialog pentru protejarea Strâmtorii Ormuz

Premierul Qatarului a discutat telefonic cu șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, adjunctul emirului din Abu Dhabi și consilier pentru securitate națională al Emiratelor Arabe Unite, despre relațiile bilaterale și cele mai recente evoluții din regiune.

Sprijin pentru un acord regional

Cei doi oficiali au abordat și cele mai recente situații din regiune, cu accent pe coordonarea eforturilor diplomatice pentru reducerea tensiunilor și consolidarea securității și stabilității regionale.

„Este important ca toate părțile să respecte dialogul și diplomația și să pună în aplicare înțelegerile prevăzute în memorandumul dintre Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran, inclusiv garantarea libertății de navigație prin Strâmtoarea Ormuz, pentru menținerea securității regionale, păstrarea progreselor obținute și consolidarea stabilității în regiune”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe al Qatarului, prezentând poziția exprimată de premierul qatarez.

Ministerul și-a reafirmat, totodată, sprijinul deplin al Qatarului pentru continuarea eforturilor diplomatice.

„Statul Qatar susține pe deplin toate eforturile menite să reducă tensiunile și să conducă la un acord cuprinzător care să asigure o pace durabilă în regiune”, a precizat Ministerul Afacerilor Externe al Qatarului”.

Rută vitală pentru piața energiei

Statele Unite și Iran încearcă să mențină armistițiul convenit în urmă cu aproape cinci luni și să evite o nouă escaladare militară în Golf. Ruta maritimă, situată între Iran și Peninsula Arabică, este esențială pentru transportul mondial de petrol și gaze, iar orice perturbare a traficului are efecte asupra piețelor energetice din lume.