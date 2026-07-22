SUA încheie a 11-a noapte consecutivă de atacuri asupra Iranului. CENTCOM: Au fost lovite centre de operațiuni și infrastructură militară. Qatar cere revenirea la diplomație

Campania militară are ca obiectiv diminuarea capacității Teheranului de a amenința transportul comercial prin Strâmtoarea Ormuz, arată forțele armate americane.

Potrivit unui comunicat al CENTCOM, forțele americane au vizat centre de operațiuni militare iraniene, capacități maritime, hangare pentru aeronave, depozite de drone și infrastructură logistică militară.

Armata americană susține că, în ultimele trei luni, Iranul a atacat peste 30 de nave comerciale care tranzitau Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial.

„Aceste atacuri neprovocate au pus în pericol sute de marinari nevinovați și au subminat libertatea de navigație”, a transmis CENTCOM.

Comandamentul american afirmă că, în pofida ostilităților, Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă traficului comercial și că, de la începutul lunii mai, forțele SUA au contribuit la tranzitul în siguranță a aproximativ 900 de nave comerciale și a circa 450 de milioane de barili de țiței.

Atacuri raportate în apropiere de Tabriz și în provincia Khuzestan

Presa iraniană a relatat că unul dintre atacurile americane a vizat un obiectiv militar situat în apropierea orașului Tabriz, în nord-vestul Iranului. Agenția Fars, citând oficiali locali, a precizat că lovitura a avut loc în jurul orei locale 02:40 și a vizat o zonă militară de la periferia orașului, fără ca Tabrizul propriu-zis să fie atacat.

Alte bombardamente cu rachete au fost raportate în apropierea orașelor Behbahan și Omidiyeh, din provincia Khuzestan, în sud-vestul Iranului.

În același timp, televiziunea de stat IRIB a anunțat activarea sistemelor de apărare antiaeriană în vestul, estul și nord-estul capitalei Teheran.

Garda Revoluționară: Operațiunea împotriva „agresorilor” continuă

Garda Revoluționară iraniană (IRGC) a transmis, prin intermediul televiziunii de stat, că ceea ce descrie drept o „operațiune disciplinară împotriva agresorilor” este în continuare în desfășurare, fără a oferi informații suplimentare despre acțiunile sale.

Qatar face apel la diplomație

În contextul escaladării conflictului, premierul și ministrul de Externe al Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, a discutat telefonic cu ministrul saudit de Externe, prințul Faisal bin Farhan Al Saud, despre intensificarea eforturilor diplomatice și coordonarea pentru reducerea tensiunilor și consolidarea securității în regiune.

Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe al Qatarului, oficialul qatarez a subliniat că toate părțile trebuie să respecte Memorandumul de Înțelegere convenit anterior între Statele Unite și Iran și să revină la dialog.

Acesta a evidențiat și importanța garantării libertății de navigație prin Strâmtoarea Ormuz, pentru protejarea securității regionale, păstrarea progreselor diplomatice și promovarea stabilității în zonă.

Qatarul și-a reafirmat sprijinul pentru toate inițiativele care urmăresc detensionarea situației și încheierea unui acord cuprinzător care să asigure o pace durabilă în regiune.