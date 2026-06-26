SUA au lovit ținte militare iraniene după atacul asupra unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz

„Avioane americane au atacat depozite de rachete și drone iraniene, precum și radare de coastă, după ce Iranul a lovit nava M/V Ever Lovely pe 25 iunie cu o dronă de atac unidirecțională. Nava de marfă sub pavilion singaporez ieșea din Strâmtoarea Ormuz de-a lungul coastei Omanului în momentul atacului Iranului”, a transmis Comandamentul Central , printr-un comunicat de presă, citat de CNN.

Președintele Donald Trump a condamnat atacul iranian. „Evident, aceasta este o încălcare nechibzuită a Acordului nostru de încetare a focului”, afirmă liderul de la Casa Albă.

„Încă avem de luptat. Au o oarecare capacitate, nu prea multă. Nu câștigă sau ceva de genul, dar au o oarecare capacitate; încă pot trage. Nimeni nu a văzut-o venind. Și a lovit o navă și a provocat niște pagube. Nu se pot face astfel de treburi”, a mai spus președintele Trump.

În urma atacului iranian, Organizația Maritimă Internațională (IMO), agenție a ONU, a suspendat temporar operațiunea de evacuare a navelor comerciale blocate în regiune.

„Siguranța navigatorilor rămâne prioritatea principală. Pentru a asigura o abordare coordonată și siguranța navigației, planul de evacuare va fi suspendat până când situația va deveni mai clară”, a transmis instituția.