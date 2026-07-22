Arabia Saudită ar putea primi dreptul de a îmbogăți uraniu, în urma unui acord cu SUA

Acordul, care nu a fost încă anunțat oficial, ar urma să fie făcut public miercuri, au precizat sursele, care au vorbit sub protecția anonimatului deoarece nu erau autorizate să comenteze decizia.

Înțelegerea este prevăzută să aibă o durată de 30 de ani și implică participarea unor companii americane la dezvoltarea programului nuclear civil al Arabiei Saudite.

Potrivit informațiilor disponibile, acordul ar putea permite construirea unei instalații de îmbogățire a uraniului pe teritoriul saudit, după realizarea unui studiu comun americano-saudit privind fezabilitatea proiectului.

Casa Albă nu a comentat deocamdată informațiile.

Decizia a fost relatată inițial de The Wall Street Journal și confirmată ulterior de Associated Press prin surse apropiate dosarului.