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Arabia Saudită ar putea primi dreptul de a îmbogăți uraniu, în urma unui acord cu SUA

Președintele american Donald Trump a aprobat un acord nuclear cu Arabia Saudită care ar putea permite țării din Golf să dezvolte capacități de îmbogățire a uraniului pentru programul său nuclear civil, potrivit a două surse familiare cu decizia, citate de Associated Press.
Arabia Saudită ar putea primi dreptul de a îmbogăți uraniu, în urma unui acord cu SUA
sursă foto: Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency
Petre Apostol
22 iul. 2026, 04:54, Știri externe
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Acordul, care nu a fost încă anunțat oficial, ar urma să fie făcut public miercuri, au precizat sursele, care au vorbit sub protecția anonimatului deoarece nu erau autorizate să comenteze decizia.

Înțelegerea este prevăzută să aibă o durată de 30 de ani și implică participarea unor companii americane la dezvoltarea programului nuclear civil al Arabiei Saudite.

Potrivit informațiilor disponibile, acordul ar putea permite construirea unei instalații de îmbogățire a uraniului pe teritoriul saudit, după realizarea unui studiu comun americano-saudit privind fezabilitatea proiectului.

Casa Albă nu a comentat deocamdată informațiile.

Decizia a fost relatată inițial de The Wall Street Journal și confirmată ulterior de Associated Press prin surse apropiate dosarului.

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