Pakistanul a trimis în secret 8.000 de soldați, avioane de vânătoare și un sistem de apărare aeriană în Arabia Saudită

Având în vedere că Pakistanul este principalul mediator în războiul cu Iranul, Islamabadul a trimis discret o forță militară substanțială, capabilă de luptă, în Arabia Saudită, în baza unui pact de apărare reciprocă.
Sorina Matei
18 mai 2026, 15:46, Știri externe
Pakistanul a desfășurat în Arabia Saudită 8.000 de soldați, o escadrilă de aproximativ 16 avioane de vânătoare JF-17 fabricate în comun cu China, două escadrile de drone și un sistem de apărare aeriană chinezesc HQ-9. Toate acestea conform unui raport exclusiv Reuters, confirmat de trei oficiali din domeniul securității și două surse guvernamentale. Se presupune că Arabia Saudită finanțează desfășurarea, iar toate echipamentele sunt operate de personal pakistanez, anunță I24 Israel.

Desfășurarea se pare că a avut loc în baza unui pact de apărare reciprocă semnat anul trecut între cele două țări, ai cărui termeni integrali rămân confidențiali. O sursă guvernamentală care a văzut textul pactului de apărare confidențial a declarat că acesta prevede posibilitatea desfășurării a până la 80.000 de soldați pakistanezi pentru a ajuta la securizarea frontierelor regatului saudit.

Ambele părți au declarat că acordul impune fiecărei țări să ia apărarea celeilalte în cazul unui atac. Într-un interviu acordat anul trecut postului GeoTV, ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Mohammad Asif, a declarat că, în temeiul acestui acord, capacitățile de armament nuclear ale Pakistanului „vor fi puse la dispoziția” Arabiei Saudite.

Desfășurarea se adaugă miilor de soldați pakistanezi cu rol de luptă deja staționați în Arabia Saudită în baza unor acorduri anterioare. Cu toate acestea, potrivit a doi oficiali din domeniul securității care au vorbit cu Reuters, această desfășurare de personal militar și al forțelor aeriene va avea în principal un rol consultativ și de instruire. 

Reuters a relatat anterior că Pakistanul a trimis avioane în Arabia Saudită după ce atacurile iraniene au lovit infrastructura energetică saudită cheie și au ucis un cetățean saudit. Cea mai recentă desfășurare are loc în contextul în care Islamabadul devine principalul mediator al războiului, după ce a intermediat un armistițiu între Washington și Teheran, care durează de șase săptămâni și a găzduit singura rundă de discuții de pace americano-iraniene de până acum.

Pakistanul a oferit mult timp sprijin militar Arabiei Saudite, inclusiv instruire și desfășurări de consultanță, în timp ce Riadul a intervenit în repetate rânduri pentru a sprijini financiar Islamabadul în perioadele de dificultate economică.

Ministerul militar și de externe al Pakistanului și biroul media al guvernului Arabiei Saudite nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

