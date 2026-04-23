SUA își apără baza din Arabia Saudită cu tehnologie ucraineană anti-dronă

Statele Unite folosesc tehnologie ucraineană pentru a-și proteja baza militară din Arabia Saudită, în contextul intensificării atacurilor cu drone din regiune. Sistemul a fost deja integrat la Prince Sultan Air Base, una dintre principalele baze folosite de armata americană pentru operațiuni aeriene în Orientul Mijlociu.
baza americană Prince Sultan Air/sursa foto: GlobalSecurity.org
Maria Miron
23 apr. 2026, 09:22, Știri externe

Denumit Sky Map, sistemul utilizat este folosit de armata ucraineană pentru detectarea și coordonarea interceptării dronelor, inclusiv a celor de tip Shahed, de fabricație iraniană, potrivit The Ukrainian Review. Platforma integrează date din radare și senzori pentru a identifica rapid amenințările și a permite reacții în timp real.

Ucrainenii instruiesc militarii americani

Specialiștii ucraineni instruiesc deja personalul militar american pentru operarea sistemului. Instalarea acestuia la bază a avut loc după mai multe atacuri cu drone iraniene asupra pozițiilor americane, care au provocat pierderi de echipamente și moartea unui militar.

Creșterea utilizării dronelor ieftine în conflictele moderne determină Pentagonul să accelereze investițiile în sisteme anti-dronă. Analiștii de securitate consideră că apelul la expertiza ucraineană scoate în evidență vulnerabilități existente în apărarea antiaeriană a SUA, relatează presa ucraineană.

Sprijinul, la cererea SUA

Ucraina a acumulat o experiență semnificativă în combaterea dronelor iraniene în războiul cu Rusia și a început să o împărtășească partenerilor. Anterior, Washingtonul a cerut sprijinul Kievului pentru a face față amenințărilor similare din Orientul Mijlociu.

De asemenea, Ucraina a trimis experți și drone interceptoare în regiune pentru a ajuta la protejarea bazelor americane din Iordania împotriva atacurilor cu drone ale Iranului.

