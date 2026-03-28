Cel puțin 15 militari americani răniți în atacul Iranului asupra unei baze din Arabia Saudită

Cel puțin 15 soldați americani au fost răniți după ce Iranul a lansat un atac asupra unei baze aeriene din Arabia Saudită, potrivit Al Jazeera. Se pare că cel puțin cinci militari sunt în stare gravă.

Atacul s-a produs vineri și a vizat baza aeriană Prince Sultan. Au fost folosite șase rachete balistice și 29 de drone, a anunțat Associated Press.

Militarii răniți se aflau în interiorul unei clădiri când aceasta a fost lovită, potrivit The Wall Street Journal.

Într-o declarație video transmisă sâmbătă, Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, a declarat că atacul a distrus un avion de realimentare și a avariat semnificativ alte trei aeronave.

Baza a fost atacată de două ori la începutul acestei săptămâni. Aceasta se află la aproximativ 96 km de capitala saudită Riyadh. Baza este condusă de Forțele Aeriene Regale Saudite, dar este folosită și de forțele americane.