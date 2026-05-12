Grupurile parlamentare ale PNL și USR și-au stabilit prioritățile: Protejarea fondurilor europene

Liderii grupurilor parlamentare ale PNL și USR, care s-au întâlnit marți, au stabilit prioritățile legislative comune și strategia parlamentară coordonată în perioada următoare.
sursa foto: Camera Deputaților
Cosmin Pirv
12 mai 2026, 18:25, Politic
Într-un comunicat comun al grupurilor parlamentare ale celor două parte se arată că prima prioritate comună este protejarea fondurilor europene.

„România are mai multe legi care trebuie adoptate până la finalul lunii august pentru a îndeplini jaloanele asumate prin PNRR – legi privind integritatea în funcția publică, reforma și digitalizarea ANAF, salarizarea în sectorul bugetar, decarbonizarea energiei, guvernanța companiilor de stat și Codul urbanismului. Fiecare lege neadoptată la termen înseamnă miliarde de euro pierdute, bani care finanțează autostrăzi, spitale și școli”, se arată în comunicat.

Cele două formațiuni arată că susțin moratoriul parlamentar propus de Ilie Bolojan și Dominic Fritz: un angajament al tuturor grupurilor politice de a vota legislația necesară îndeplinirii jaloanelor PNRR și accesării creditului pentru apărare prin programul SAFE, indiferent de configurația guvernamentală. Interesul României nu are culoare politică.

„Prioritățile USR și PNL în Parlament acoperă continuarea direcției de reformă pe care guvernarea comună a început-o: susținerea consolidării bugetare, apărarea investițiilor publice în derulare, absorbția fondurilor europene și aderarea României la OCDE”, se mai arată în comunicat.

