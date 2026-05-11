Abrudean: Așteptăm ca soluția să vină de la cei care au generat această criză

Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), afirmă că liberalii își mențin poziția fermă privind direcția viitoarei guvernări și resping scenariile vehiculate privind o eventuală colaborare cu PSD.

PNL respinge varianta unui premier tehnocrat

Liderul liberal a declarat că experiențele recente au demonstrat limitele unei conduceri guvernamentale fără susținere politică solidă.

„S-a demonstrat în istoria recentă că un premier tehnocrat gestionează foarte greu lucrurile. Un premier tehnocrat cu miniștri politici nu va avea niciodată autoritate politică asupra acelor miniștri. Lucrurile nu au cum să funcționeze constructiv pentru România”, a afirmat Abrudean.

Acesta consideră că o astfel de soluție ar putea avea doar un caracter temporar.

„Poate fi o soluție de moment pentru a depăși o criză, dar nu cred că va avea rezultate serioase și nu va debloca situația în care ne aflăm”, a subliniat reprezentantul PNL.

Ilie Bolojan rămâne singura propunere de premier din partea liberalilor

Potrivit lui Mircea Abrudean, în interiorul PNL nu există alte variante discutate pentru funcția de prim-ministru.

„Nu s-a discutat de nicio altă propunere de premier din partea PNL decât despre Ilie Bolojan”, a declarat acesta, reiterând mandatul politic stabilit de conducerea partidului.

Liberalii exclud o coaliție cu Partidul Social Democrat

Abrudean a transmis că, în actualul context, reluarea unei colaborări între PNL și PSD este imposibilă din punct de vedere politic.

„Orice discuție cu PSD este exclusă. Lucrurile au fost cât se poate de clare: am avut moțiunea, au votat împotriva acestui guvern și avem o decizie a PNL, reconfirmată cu un vot covârșitor că nu mai facem coaliție cu PSD”, a spus senatorul liberal.

El a adăugat că simpla evocare a unui asemenea scenariu reprezintă o ignorare a deciziilor oficiale ale partidului.

„Orice referire la această posibilitate este o jignire la adresa Partidului Național Liberal, pentru că ar însemna că nu luăm în serios propriile decizii politice”, a punctat Abrudean.

Responsabilitatea soluției politice

În opinia liberalului, regulile democratice impun ca actorii politici care au generat actuala criză să vină și cu soluțiile pentru depășirea acesteia.

„Noi, în continuare, am spus foarte clar: așteptăm ca soluția să vină de la cei care au generat această criză. Așa este normal, așa este regula în democrație și sperăm ca cei care au provocat-o să o respecte”, a concluzionat Mircea Abrudean.