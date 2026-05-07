Ciucu îl ironizează pe Grindeanu: Aș vrea să-l văd premier câteva luni. A mai fost fugărit o dată de la guvernare de populație

Invitat joi seara la Antena 3 CNN, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că liberalii ar putea susține în Parlament un guvern PSD-UDMR-minorități, inclusiv cu Sorin Grindeanu ca propunere de premier, dacă aceasta va fi soluția convenită în urma consultărilor de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.

Ciucu a subliniat că vorbește „fără mandat” și că își exprimă propria opinie, însă a arătat că PNL ar putea accepta formula unui guvern minoritar dacă „România are nevoie de un guvern votat”.

„Dacă mergem la Cotroceni și domnul președinte Nicușor Dan, un foarte bun mediator de altfel, ne spune că România are nevoie de un guvern votat, iar aceasta este propunerea PSD (Sorin Grindeanu ca propunere premier – n.r.) și după aceea Partidul Național Liberal agreează să voteze propunerea PSD, oricare ar fi aceea, în această ipoteză, ar putea să fie votat acel guvern minoritar, dacă PSD și-l asumă”, a explicat Ciucu.

Liderul PNL a adăugat că liberalii nu intenționează să intervină în deciziile interne ale PSD privind desemnarea premierului.

„Noi, spre deosebire de ei, măcar îi respectăm că nu le spunem pe cine să desemneze, pe cine trebuie să propună ei”, a spus Ciprian Ciucu.

Totodată, liberalul a lansat și o ironie la adresa lui Sorin Grindeanu.

„Eu, personal, aș vrea să-l văd (în funcția de premier – n.r.), măcar câteva luni. Că a mai fost o dată fugărit de la guvernare de populație și dat jos de către PSD”, a conchis Ciucu.