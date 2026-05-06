Raluca Turcan îi cere lui Grindeanu să devină premier după căderea Guvernului Bolojan: „Când dărâmi un guvern, trebuie să arăți că poți guverna”

Raluca Turcan, a declarat că președintele PSD, Sorin Grindeanu, ar trebui să își asume funcția de premier după căderea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, susținând că „atunci când răstorni un guvern, cu siguranță ești convins că știi să guvernezi mai bine”.
Sursă foto: Ovidiu Matiu / Mediafax Foto
Andrei Rachieru
06 mai 2026, 18:08, Politic

Într-o postare publicată pe Facebook, Turcan a afirmat că PSD a contribuit la demiterea propriului executiv, deși făcea parte din coaliția de guvernare, și a acuzat social-democrații că au adoptat o atitudine „ca și cum ar fi fost în opoziție”.

„Sorin Grindeanu ar trebui să înceapă negocierile pentru a obține funcția de premier. Atunci când răstorni un guvern, cu siguranță ești convins că știi să guvernezi mai bine. Hai să vedem!”, a scris Raluca Turcan.

Ea a comparat situația actuală cu momentul din 2019, când Guvernul Viorica Dăncilă a fost demis prin moțiune de cenzură, iar liderul PNL de la acel moment, Ludovic Orban, și-a asumat funcția de prim-ministru.

„Aceasta este conduita corectă. Nu poți să fii în dezacord cu propria guvernare și, în același timp, să eviți asumarea răspunderii”, a transmis Turcan.

Liberala a făcut referire și la evoluțiile economice, invocând deprecierea leului și creșterea inflației.

„Euro a trecut de 5,2 lei. Inflația mănâncă din buzunarele oamenilor în fiecare zi. Facturile nu așteaptă, chiria nu așteaptă, rata la bancă nu așteaptă. Nu poți provoca o criză politică și apoi să privești cum se adâncește criza economică”, a afirmat aceasta.

Raluca Turcan a precizat că PNL va rămâne în opoziție, dar va susține proiectele considerate esențiale pentru România, precum atragerea fondurilor europene, îndeplinirea jaloanelor din PNRR, aderarea la OECD și menținerea echilibrelor bugetare.

