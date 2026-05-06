Sorin Grindeanu: „Să învățăm ceva: Nu se învârte lumea în jurul unui singur om. Nimeni nu e Mesia renăscut. Un pol de dreapta ține de planul lui Ilie Bolojan”. Ce variante de Guvern exclude liderul PSD

„PSD are deschise are toate variantele în față. Poate fi o coaliție cu partidele pro – occidentale sau poate rămâne în opoziție. Trebuie să găsim rapid o soluție. Nu noi suntem cei care punem condiții, în acest moment. Important este acum să găsim soluții. Nu în foarte scurt timp poate fi găsită dar nici nu poate dura foarte mult”, a spus președintele PSD pentru Euronews.

Șeful PSD a spus și care sunt învățămintele ce trebuie trase după moțiunea de cenzură adoptată ieri împotriva lui Ilie Bolojan, cu număr record de voturi:

„Trebuie să învățăm ceva: Nu se învârte lumea în jurul unui singur om. Modelul Bolojan și-a dovedit falimentul. Cum mai poate fi Ilie Bolojan premier dacă a picat prin moțiune? Potrivit CCR, această variantă este exclusă ( n.r. ca Bolojan să fie propus din nou premier). Dacă aș spune că Nazare e ok, ar spune că e pedelist. Sau Ciucu, sau Sighiartău. Nu este rolul meu să fac nominalizări în PNL. Este treaba lor. Sigur, în funcție de ce persoană ar alege, ne spunem părerea dacă o vom vota sau nu. Sigur că vom lua o decizie când va fi o nominalizare”.

Președintele PSD a spus că exclude varianta unui guvern minoritar dar și varianta unui Guvern PSD UDMR și plus alte formațiuni Parlament: „Excludem ca PSD să fie într-un guvern minoritar. Nu o putem accepta. (…) Exlcud. Nu este un Guvern stabil. Varianta asta duce rapid pentru căutarea unei alte variante în toamnă. Așa cum a spus și președintele Nicușor Dan, soluția nu trebuie să fie doar rapidă, ci și stabilă”.

„Un pol de dreapta ține de planul lui Ilie Bolojan. În 11 luni a fost premierul USR, nu al PNL. Și dacă ar fi fost premier al PNL, ar fi fost greșit. Trebuia să fie premierul României, al coaliției. A fost premierul unei părți din coaliție. Motivul pentru care a fost demis cu acest scor. (…)Nimeni nu e Mesia renăscut. Nu e de neînlocuit. Nimeni nu este în poziția de a dicta întreagă scena politică”, a declarat Grindeanu.

Președintele PSD a insistat că trebuie găsită o soluție, iar PSD va propune în zilele următoare o serie de propuneri pentru guvernare.