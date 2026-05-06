Președintele PSD, despre alegătorii AUR: „Nu i-aș cataloga ca extremiști”

Sorin Grindeanu, președintele PSD, nu îi numește „extremiști" pe cei 1,6 milioane de români care au votat AUR și recunoaște puncte comune între cele două partide.
Andreea Tobias
06 mai 2026, 15:18, Politic

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a refuzat să-i catalogheze „extremiști” pe votanții AUR, declarând că cei 1,6 milioane de români care au ales acest partid nu pot fi etichetați în acest fel. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Ai Aflat” cu Ionuț Cristache, de la Gândul.

Întrebat dacă AUR poate face parte dintr-o coaliție pro-occidentală, Grindeanu a evitat o încadrare directă a partidului. S-a ferit să îl califice drept anti-occidental sau pro-occidental și a subliniat că nu există nicio înțelegere de guvernare între PSD și AUR – doar un acord punctual parlamentar pentru moțiunea de cenzură.

Referitor la întrebarea privind votanții AUR și dacă îi consideră extremiști, liderul social-democrat a răspuns ferm că nu. „AUR a primit 1,6 milioane de voturi de la români. Nu i-aș cataloga pe cei care i-au votat ca fiind extremiști”, a spus el.

Ce îi apropie și ce îi desparte pe PSD și AUR

Întrebat despre punctele comune dintre cele două partide, Grindeanu a recunoscut că există și elemente de convergență, nu doar divergențe.

A menționat o viziune similară asupra unei politici economice „mai naționalistă”, după propria sa formulare. A adăugat însă că există numeroase aspecte care separă cele două formațiuni și că în acest moment perspectivele unei înțelegeri de guvernare par îndepărtate.

PSD vrea la guvernare, dar nu singur

Referitor la întrebarea dacă PSD dorește să guverneze, Grindeanu a fost direct. „Evident, Partidul Social-Democrat își dorește la guvernare”, a spus el, precizând însă că acest lucru nu depinde doar de PSD.

A explicat că social-democrații merg la Cotroceni cu propunerea de a reconstitui fosta coaliție – PSD, PNL, USR, UDMR. A exclus varianta unui guvern minoritar, pe care a numit-o „guvern de sacrificiu”. A precizat că PSD are 128 de parlamentari și că majoritățile se pot face și fără el, dar și că nicio formulă fără PSD sau fără parteneri suficienți nu asigură majoritatea necesară.

