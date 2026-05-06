Marius Budăi (PSD): Mingea este în terenul președintelui Nicușor Dan

Social-democratul precizează că partidul său va participa la consultările cu șeful statului. PSD vrea un nou Guvern proeuropean, mai afirmă deputatul, care acuză de demagogie PNL și USR: „Observ că sunt mai importante orgoliile, decât salvarea României”.

Guvernul Bolojan a fost demis, după ce moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut de Parlament. Ulterior, PNL și USR au decis să intre în Opoziție.

Ce va face PSD? Deputatul Marius Budăi speră că PNL și USR vor reveni asupra deciziei de a nu se mai alia cu social-democrații. „Vom urma cursul a ceea ce se întâmplă acum. Mingea este cumva în terenul domnului președinte, constituțional vorbind. Vom da curs invitației de a participa la consultări, vom asculta opinia domnului președinte și vom vedea și pozițiile, pe lângă declarațiile la cald, pozițiile colegilor din PNL și USR. Este o decizie internă a PNL, noi nu le spunem colegilor liberali ce trebuie să facă, sunt deciziile dumnealor”.

El acuză PNL și USR de demagogie: „Eu remarc o demagogie, dacă îmi permiteți, pentru că după alegerile de anul trecut, atât PNL, cât și USR spuneau că trebuie cu orice preț să formăm o coaliție proeuropeană, pentru a nu permite extremiștilor să vină la putere, să salvăm România de pericolul extremist, iar acum observ cu tristețe că sunt mai importante orgoliile, decât salvarea României”.

Întrebat dacă nu e ciudat să acuze PNL și USR de demagogie, în condițiile în care PSD s-a aliat cu AUR în privința moțiunii de cenzură, Marius Budăi a răspuns: „Păi, nu e deloc ciudat, stați puțin, eu cred că uităm ce se întâmpla săptămâna trecută. La ce mă refer? Să ne aducem aminte cum vorbea domnul Bolojan sau domnul Fritz și cum triumfători… deci ne critică acum că PSD a făcut o moțiune cu AUR, dar în același timp, atât PNL, cât și USR săptămâna trecută erau extrem de victorioși că ei vor încerca să cumpere așa, ca la piață cumva, parlamentarii AUR”.

PSD nu vrea Guvern minoritar

Deputatul exclude un Guvern minoritar: „Din punctul meu de vedere, eu exclud un Guvern minoritar. Este o greșeală pentru România, din punctul meu de vedere, ca în actualul context geopolitic în care ne aflăm să avem un Guvern minoritar”.

Întrebat dacă PSD nu l-a victimizat de fapt pe Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură și dacă nu cumva i-a întărit în ochii unora imaginea de politician reformist, Marius Budăi a răspuns pe un ton ironic: „Aoleu și asta cu reformistul! Vedeți, iarăși despre orgoliul unui singur om. L-am victimizat pe domnul Bolojan… Vai de mine! Foarte bine! Dacă așa se vede problema, din nou despre persoana unui singur om și despre orgoliul unui singur om. Oameni buni, este vorba despre România și despre români”.

Deputatul exclude un Guvern PSD-AUR: „Exclud în acest moment o coaliție AUR-PSD sau PSD-AUR”.

Întrebat dacă AUR e bun pentru demis Guvernul, dar nu e bun pentru o guvernare cu PSD, Marius Budăi a răspuns: „Credeți că a fost o alianță sau a fost doar un obiectiv comun în moțiune? (…) Nu am semnat o alianță cu AUR, cum nici AUR nu a semnat o alianță cu PSD. Faptul că a existat un interes comun în această moțiune este altceva”.

Deputatul spune că PSD vrea un Guvern proeuropean: „Decizia noastră este să susținem un Guvern deschis către UE și care să aibă o susținere parlamentară solidă. Asta este decizia noastră în acest moment, dar într-adevăr, nu depinde doar de noi, depinde și de celelalte partide”.