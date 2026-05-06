Ludovic Orban: „PSD este un partid retrograd, de sorginte comunistă, corupt până în măduva oaselor și care a blocat toate reformele în actuala coaliție”

Ludovic Orban susține că atât USR, cât și PNL au decis să nu mai colaboreze cu PSD la guvernare, iar aceste poziții vor fi menținute inclusiv în cadrul consultărilor cu președintele Nicușor Dan.
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA/GMN via MEDIAFAX FOTO
Mădălina Dinu
06 mai 2026, 10:13, Politic

„De altfel, chiar înainte de declarațiile lui Nicușor Dan, USR a luat decizia în unanimitate să nu mai colaboreze cu PSD la guvernare, iar PNL a luat o decizie similară. Și își vor menține aceste puncte de vedere, aceste decizii, chiar și la consultările cu Nicușor Dan, acestea sunt poziții oficiale adoptate de forul statutar al partidelor”, a declarat Ludovic Orban.

Fostul premier a criticat dur poziția președintelui privind o posibilă guvernare cu PSD, afirmând că social-democrații nu pot fi considerați un partid pro-occidental.

„Președintele greșește grav dacă își imaginează că PSD este un partid pro-european. PSD nu este un partid pro-european, pro-occidental, pro-democratic. PSD este un partid retrograd de sorginte comunistă, corupt până în măduva oaselor și care a blocat toate reformele în actuala coaliție, călcând în picioare protocolul și colaborând în secret în Parlament cu AUR și cu celelalte formațiuni”, a spus Orban.

Orban: PSD ar trebui să-și asume guvernarea

În opinia acestuia, soluția politică trebuie să respecte cadrul constituțional, iar PSD ar trebui să își asume guvernarea.

„Rezolvarea e foarte simplă, constituțional și în litera și în spiritul Constituției. PSD a depus o moțiune de cenzură împreună cu AUR, a reușit să demită guvernul, demonstrând că are o majoritate parlamentară. PSD trebuie să-și asume răspunderea guvernamentală”, a afirmat Orban.

El a adăugat că desemnarea unui premier din partea PSD este „perfect constituțională” și a susținut că refacerea actualei coaliții este puțin probabilă.

„Repet, PSD a depus o moțiune de cenzură în care a dărâmat un guvern care avea o anumită componență. Refacerea acestei componențe a coaliției mi se pare puțin probabilă, dacă nu chiar imposibilă. Ca atare PSD trebuie să-și asume răspunderea guvernamentală”, a precizat acesta.

În final, acesta a spus că, în cazul în care PSD nu reușește să formeze o majoritate, soluția ar putea fi revenirea la o coaliție formată din PNL, USR și UDMR, deoarece votul parlamentarilor se poate schimba la a doua încercare de învestire a Guvernului.

