Ludovic Orban, despre opiniile unor liberali: Nu cred că ar putea să fie urmați de prea mulți parlamentari

Ludovic Orban, fost lider liberal, a fost întrebat, miercuri, la Digi24, dacă vede posibil un guvern PSD, UDMR, o parte din PNL și părți mici din Parlament.

„Nu. Nu mi se pare posibil, iar eu cred că sigur a existat o diferență de opinii exprimată de unii reprezentanți din PNL, Predoiu, Alina Gorgiu, dar nu cred că ei ar putea să fie urmați de prea mulți parlamentari într-un demers de susținere a unui guvern PSD”, a spus Orban.

El susține că „nu este de prevăzut o asemenea mișcare”.

Fostul lider liberal crede că PSD are posibilitatea de o forma un guvern cu AUR.

„PSD are posibilitatea să asocieze cu AUR, că au depus împreună moținea de cenzură și, practic, și-au asumat textul integral al moțiunii de cenzură, care a fost scris de AUR”, a explicat Ludovic Orban.

Mai mulți lideri PNL considerați parte a taberei care contestă linia politică propusă de Ilie Bolojan, s-au abținut marți de la votarea rezoluției discutate în ședința Biroului Politic Național al partidului.