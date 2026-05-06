Prima pagină » Politic » Ludovic Orban, despre opiniile unor liberali: Nu cred că ar putea să fie urmați de prea mulți parlamentari

Ludovic Orban, despre opiniile unor liberali: Nu cred că ar putea să fie urmați de prea mulți parlamentari

Ludovic Orban nu crede că liberalii care au exprimat opinii diferite în PNL, cu privire la guvernarea cu PSD, ar putea fi urmați de „prea mulți parlamentari” ai partidului.
Ludovic Orban, despre opiniile unor liberali: Nu cred că ar putea să fie urmați de prea mulți parlamentari
Foto: ALEXANDRA PANDREA/GMN via MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
06 mai 2026, 09:56, Politic

Ludovic Orban, fost lider liberal, a fost întrebat, miercuri, la Digi24, dacă vede posibil un guvern PSD, UDMR, o parte din PNL și părți mici din Parlament.

„Nu. Nu mi se pare posibil, iar eu cred că sigur a existat o diferență de opinii exprimată de unii reprezentanți din PNL, Predoiu, Alina Gorgiu, dar nu cred că ei ar putea să fie urmați de prea mulți parlamentari într-un demers de susținere a unui guvern PSD”, a spus Orban.

El susține că „nu este de prevăzut o asemenea mișcare”.

Fostul lider liberal crede că PSD are posibilitatea de o forma un guvern cu AUR.

„PSD are posibilitatea să asocieze cu AUR, că au depus împreună moținea de cenzură și, practic, și-au asumat textul integral al moțiunii de cenzură, care a fost scris de AUR”, a explicat Ludovic Orban.

Mai mulți lideri PNL considerați parte a taberei care contestă linia politică propusă de Ilie Bolojan, s-au abținut marți de la votarea rezoluției discutate în ședința Biroului Politic Național al partidului.

Recomandarea video

Faza zilei la PNL: Predoiu, apostrofat după ce a trădat ”tabăra trădătorilor”: Cătălin, ce faaaaci?
G4Media
Documente confidențiale: ce arată acordurile negociate de Ilie Bolojan cu austriecii de la OMV Petrom, în spatele ușilor închise
Gandul
DEAZASTRU! Cât costă 1 euro în România, după căderea Guvernului
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Asasinatul cu bombă de la Arad. Două personaje-cheie au primit statut de „martori vulnerabili”. Cum au fost audiați ca să nu dea ochii cu acuzații
Libertatea
Supa care te îmbătrânește. Are efect pro-aging, dar este una dintre preferatele românilor
CSID
Rechemare MASIVĂ în Europa pentru mașinile Kia! Ce producător mai este afectat?
Promotor