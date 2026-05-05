Dominic Fritz, atac la adresa PSD: „Cu USR nu se poate guverna și fura în același timp”. Ce a spus despre relația lui Bolojan cu miniștrii

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat marți seara, într-o conferință de presă, că poziția partidului, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, rămâne una orientată spre reforme și modernizarea statului.

„Susținerea noastră nu este pentru o persoană fizică, susținerea noastră este pentru o direcție a reformelor pentru România. Și astăzi vedem că Ilie Bolojan, inclusiv prin discursul pe care l-a ținut astăzi în Parlament, este un aliat în această direcție pentru care USR se luptă de 10 ani de zile. Și ne bucurăm că există un premier care împărtășește cu noi o viziune corectă pentru modernizarea României. Și asta este motivul de ce ne dorim să mergem în această criză coordonat cu Partidul Național Liberal condus de Ilie Bolojan și să luăm decizii împreună.”, a spus Fritz.

Întrebat despre criticile venite din partea PSD, care au susținut că relația dintre premier și miniștrii USR ar fi fost mai apropiată decât cu ceilalți, Dominic Fritz a respins această ipoteză.

„Eu dacă aș întreba acum miniștrii, atunci ar confirma cu siguranță că premierul nu a avantajat în niciun fel miniștrii USR. Dimpotrivă, au existat cu siguranță ca în orice coaliție și momente în care am avut impresia că este mai maleabil cu partenerii de la PSD, dar, până la urmă, asta este trecutul.”, a spus Fritz.

Totodată, liderul USR a declarat că miniștrii din partidul său nu au format legături de prietenie cu ceilalți miniștrii din celelalte partide, pentru că „au dus o luptă reală împotriva privilegiilor”.

„Acuma, întrebarea este ce își dorește de fapt PSD după ce au dărâmat acest guvern împreună cu AUR, și ce planuri are PSD pentru această țară. Și cu siguranță faptul că miniștrii USR au dus o luptă reală împotriva privilegiilor, împotriva tuturor celor care s-au racordat la banii publici, nu a făcut să aibă mulți prieteni, mai ales în PSD.”, a spus Fritz.

Fritz a mai spus că tensiunile politice arată că există o diferență de viziune majoră între USR și PSD în privința guvernării.

„Și de aceea, cu siguranță, o parte din frustrarea PSD este de înțeles, pentru că, într-adevăr, cu USR nu se poate guverna și fura în același timp.”