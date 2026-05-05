Prima pagină » Știrile zilei » Nicușor Dan, prima reacție după demiterea lui Ilie Bolojan: „Invit la calm. Încep consultări informale, apoi formale când opțiunile se vor cristaliza. Vom avea un Guvern pro-occidental. Exclud anticipatele”

Nicușor Dan, prima reacție după demiterea lui Ilie Bolojan: „Invit la calm. Încep consultări informale, apoi formale când opțiunile se vor cristaliza. Vom avea un Guvern pro-occidental. Exclud anticipatele”

Președintele Nicușor Dan a avut prima reacție după demiterea de către Parlament a Guvernului condus de Ilie Bolojan cu 281 de voturi pentru, în urma adoptării moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR.
Decizia PNL la finalul unei ședințe furtunoase: Partidul va rămâne în opoziție
Decizia PNL la finalul unei ședințe furtunoase: Partidul va rămâne în opoziție
USR a decis. Rămâne alături de Bolojan. Dominic Fritz: „Îl invit pe Ilie Bolojan la o discuție despre cum putem coordona pașii în criză”
USR a decis. Rămâne alături de Bolojan. Dominic Fritz: „Îl invit pe Ilie Bolojan la o discuție despre cum putem coordona pașii în criză”
„Iran vrea un acord. Ar trebui să ridice steagul alb, să se predea”, spune Trump. SUA mențin armistițiul cu Iran în ciuda schimbului de focuri
„Iran vrea un acord. Ar trebui să ridice steagul alb, să se predea”, spune Trump. SUA mențin armistițiul cu Iran în ciuda schimbului de focuri
Rareș Bogdan, critic la adresa lui Ilie Bolojan: „Ritmul reformelor, sub așteptări”
Rareș Bogdan, critic la adresa lui Ilie Bolojan: „Ritmul reformelor, sub așteptări”
Rareș Bogdan propune un referendum în PNL, pe model PSD, pentru a decide dacă să rămână sau nu la guvernare: „Să consultăm măcar forurile județene”
Rareș Bogdan propune un referendum în PNL, pe model PSD, pentru a decide dacă să rămână sau nu la guvernare: „Să consultăm măcar forurile județene”
Sorina Matei
05 mai 2026, 18:09, Politic

„Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului.

Invit la calm. România e un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează.

Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României. Există consens pe direcția pro-occidentală. Există consens pe aderarea la OCDE. Există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori.

Există consens pe programele SAFE și PNRR. Există consens pe etapele următoare din aceste programe. 31 mai  -încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai – ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august – finalizarea PNRR. Și vă aduc aminte că, chiar dacă procedurile pentru moțiunea de cenzură începuseră, săptămâna trecută, Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde în programul SAFE, ca dovadă a acestui consens”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a anunțat că începe negocierile pentru formarea unui nou Guvern: „Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale, și, când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale”.

Nicușor Dan a spus că știe așteptările românilor privind lupta anticorupție, legate de viața de zi cu zi și a închieiat prin a spune că „România va avea un Guvern pro-occidental”.

„Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez: la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta”, a declarat președintele.

Astăzi, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de către Parlament cu 281 de voturi pentru, 4 voturi contra și 3 voturi anulate, în urma adoptării moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR.

Citește și

Recomandarea video

Sondaj: Criza politică va avea consecințe economice negative pe termen lung, consideră aproape 80% dintre respondenți
G4Media
Crin Antonescu: „S-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Este opera unei propagande și o isterie pe alocuri”
Gandul
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Șeful armatei israeliene din Cisiordania spune că trupele sale ucid la un nivel nemaivăzut din 1967
Libertatea
Singura zodie care atrage banii ca un magnet în vara 2026. Stabilitate și noi începuturi pentru acest nativ
CSID
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor