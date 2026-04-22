Diana Buzoianu, după consultările cu Nicușor Dan: Suntem parteneri responsabili care vor continua reformele

„Astăzi, la Palatul Cotroceni, delegația USR a discutat cu Președintele Nicușor Dan și a fost reiterată poziția USR: suntem parteneri responsabili care vor continua reformele cât timp ele pot fi implementate din Guvern”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a criticat „jocurile politice de culise” și a avertizat că România se confruntă cu riscuri economice majore, având în vedere circumstanțele geopolitice actuale.

„România nu mai are timp de pierdut în jocuri politice de culise. Traversăm un context internațional extrem de fragil, unde criza geopolitică de la granițele noastre riscă să degenereze într-una economică profundă, resimțită în buzunarul fiecărui român”, mai spune ministrul USR.

În urma consultărilor cu președintele României, Nicușor Dan, președintele USR, Dominic Fritz a anunțat că formațiunea va rămâne la guvernare și îl va sprijini în continuare pe premierul Ilie Bolojan.

„L-am asigurat că îl susținem pe premierul Ilie Bolojan. Și am spus că o să continuăm prezența noastră în acest guvern”, spune Fritz.

Declarațiile vin după ce Partidul Social Democrat a votat într-o consultare internă retragerea sprijinului politic pentru premier. În cadrul procesului, 97.7% dintre social-democrați au considerat că Ilie Bolojan nu mai trebuie susținut.

Ca urmare a demersului social-democrat, președintele Nicușor Dan a organizat consultări la Palatul Cotroceni. În urma zilei de discuții cu partidele coaliției de guvernare, șeful statului a spus: „Suntem evident într-o criză politică. Criza asta n-a început azi. Și în orice formulă politică majoritară, minoritară, vom avea nevoie de dialog între forțele politice pro-occidentale”.