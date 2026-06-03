Diana Buzoianu a depus un proiect de lege împotriva balastierelor ilegale. Sancțiuni de până la 500.000 de lei și confiscare utilajelor

Necesitatea proiectului

Diana Buzoianu a anunțat că noul pachet legislativ vizează modificarea Legii apelor și a Legii minelor, cu scopul de a limita fenomenul balastierelor ilegale, subliniind că mai multe astfel de lucrări au fost derulate sub acoperirea unor proiecte de amenajare a iazurilor piscicole, fără ca acestea să fie finalizate.

„Proiectul de lege modifică atât Legea apelor, cât și Legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Ani la rând, acest fenomen a fost ignorat sau acoperit. S-au furat cantități uriașe de balast și pietriș, s-au produs prejudicii de sute de milioane de lei, au fost afectate comunități întregi, iar în unele cazuri au existat inclusiv pierderi de vieți omenești”, transmite pe Facebook, ministra interimară.

Doar 10% dintre iazurile piscicole au fost reale

Diana Buzoianu a subliniat și amploarea acestui fenomen: „Am arătat cum, din aproximativ 1.200 de avize emise în ultimii zece ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. În rest, exploatările s-au transformat în excavații permanente, fără ca iazurile să mai fie realizate”.

Proiectul depus reduce durata avizelor pentru iazuri piscicole la maximum 2 ani, cu posibilitatea unei singure prelungiri de cel mult un an. Dacă în termen de 3 ani lucrările nu sunt gata, operatorii vor fi sancționați contravențional, eliminându-se posibilitatea prelungirilor la nesfârșit.

De asemenea, actul aduce și măsuri precum creșterea sancțiunilor, interdicția de a obține noi avize pentru o perioadă de cinci ani pentru operatorii sancționați, dar și introducerea unor noi metode de monitorizare a proiectului. Propunerea legislativă a fost realizată în împreună cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale și prevede:

Amenzi drastice și sechestrarea echipamentelor

„creșterea amenzilor de la maximum 80.000 de lei la maximum 500.000 de lei;

interdicția de a obține noi avize de gospodărire a apelor timp de cinci ani pentru operatorii sancționați care nu respectă noile prevederi legislative; extinderea acestei sancțiuni și asupra beneficiarilor reali ai companiilor;

introducerea unei noi infracțiuni privind depozitarea ilegală a 20 de m3 de agregate minerale sau realizarea de iazuri piscicole fără autorizații;

posibilitatea confiscării utilajelor și echipamentelor utilizate în activități ilegale;

Noi metode de supraveghere

obligativitatea instalării de sisteme CCTV în perimetrele de exploatare și păstrarea imaginilor timp de șase luni;

utilizarea bodycam-urilor de către inspectorii Administrației Naționale Apele Române și ai Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.

operatorii care pierd avizele și autorizațiile de mediu să nu mai poată continua activitățile miniere în baza unor licențe sau permise de exploatare minieră existente”.

„Îi mulțumesc Premierului Ilie Bolojan si vicepremierului Tánczos Barna pentru faptul că au semnat în calitate de inițiatori pentru a susține acest proiect! Este un fenomen care a distrus vieți, a afectat infrastructura, a lăsat comunități fără apă și a produs pagube uriașe statului român. Avem obligația să intervenim ferm”, conchide Diana Buzoianu.