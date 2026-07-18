Negrescu, despre Legea Salarizării: A fost creionată cu suportul Băncii Mondiale. Nu înțeleg de ce nu se pornește de la acea propunere

Vorbind despre implementarea reformelor specifice PNRR, Victor Negrescu a declarat că „există riscul” ca proiectul Noii Legi a Salarizării unitare să nu treacă, precizând că „valoarea ei este de aproape 700 de milioane de euro, dar impactul bugetar este mult mai mare”.

„Și în contextul ăsta a trebuit luată o decizie prezentată serios de actorii politici, să spunem ok, adoptăm această reformă, luăm 700 de milioane, implementăm măsurile din respectiva reformă până că nu poți doar să le promiți la oameni că le crești veniturile și nu o faci, atunci impactul bugetar este următorul: creștem veniturile, creștem salariile, dar automat trebuie să reducem de undeva pentru a menține ținta de deficit”, a declarat Negrescu.

Acesta precizează că inițial, legea a fost creionată cu suportul tehnic al Băncii Mondiale:

„E un calcul rațional dur, care trebuie să fie adoptat. Dar pornind de la niște cifre reale, de fapt nu avem forma finală. (…) Nu avem o formă finală, deși a existat o propunere făcută de Banca Mondială, această lege a fost creionată cu suportul tehnic al Băncii Mondiale, nu înțeleg de ce nu se pornește de la acea propunere și să sperăm că o putem finaliza fără să păcălim pe nimeni”, a declarat Negrescu.

Elementele de dispută

Întrebat care este viziunea sa, dar și diferența față de viziune guvernului pentru proiect, Negrescu a declarat:

„Pe legea salarizării unitare, sunt câteva elemente de dispută. Noi nu agreem creșterea salariilor pentru oamenii politici, decidenții politici. Noi credem că profesorii trebuie în continuare să primească sporurile deja agreate, de exemplu pentru dirigenție.

Pentru zona medicală de asemenea, tăierea unor sporuri conduce la scăderea salariilor veniturilor foarte, foarte mult și riscăm să pierdem specialiști. De asemenea, în ceea ce înseamnă acomodarea unor categorii profesionale și echitatea sistemului și acolo sunt niște elemente de dispută”, a declarat Negrescu.

Există dialog tehnic, dar întârzierile generează neîncredere

Prim-vicepreședintele PSD a precizat că există un dialog tehnic între fostul ministru al Muncii, Florin Manole, și actualul ministru interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

„Colegul meu, Florin Manole și alți experti de-ai noștri, au fost în contact cu domnul Pîslaru. Contrar la ceea ce vedeți în spațiul public, există, totuși, un dialog la nivel tehnic”, a declarat Negrescu.

Acesta a precizat că nu există o formă finală în momentul de față și că întârzierea creează foarte multă lipsă de încredere.

„Am încercat să rafinăm, am discutat și cu Executivul european, căutând o formă agreată, însă nu avem momentul față forma finală. Întârzierea aceasta creează foarte multă lipsă de încredere și între noi actorii politici, dar și vis-a-vis de societate, sindicate”, a declarat Negrescu.

Linia roșie pentru social – democrați

Întrebat despre disputele de ordin tehnic, Victor Negrescu explică:

„În varianta noastră, nu putem adopta o legi a salarizării unitare, care scade veniturile populației. În varianta propusă de guvern, sunt scăderi de venituri pentru mai multe categorii profesionale. Aceasta este linia roșie pentru noi. (…)”, a declarat Negrescu.

Cu toate acestea, europarlamentarul spune că se poate discuta impactul proiectului de lege, când se vor face „acele măriri prognozate”.

„Eu cred că profesorii noștri și medicii noștri au nevoie de venituri decente, dar în același timp este și un factor de stimulare economică. În contextul scăderii consumului, ai nevoie din când în când, prin astfel de creșteri bine calculate ale veniturilor, ai nevoie de acest mecanism pentru a relansa consumul”, a explicat Negrescu.

În aceste zile, proiectul Legii Salarizării unitare este un „măr al discordiei” între reprezentanții partidelor politice, fiind intens discutată în spațiul public. Acesta este una dintre reformele specifice jaloanelor PNRR, pentru care țara noastră primește 770 de milioane de euro, dacă aceasta este aprobată până în 31 august 2026.

O variantă de proiect a acestei legi a fost prezentată, vineri, partidelor politice, iar actualul Ministru al Muncii, Dragoș Pîslaru, a precizat că speră ca, „la începutul săptămânii viitoare să se ajungă la un acord”.