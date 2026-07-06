Diana Buzoianu pierde procesul contra RA-APPS, la CAB: RA-APPS a câștigat încă 2 ani de nepublicare a niciunei liste de imobile

Diana Buzoianu a anunțat luni seara, într-o postare pe Facebook, că a pierdut, la Curtea de Apel București (CAB), procesul prin care RA-APPS fusese obligată, în primă instanță, să publice listele cu imobilele de protocol și contractele de chirii. Prin urmare, procesul va fi rejudecat.

„După multă considerație, Curtea de Apel București a decis că mai trebuie judecat o dată procesul în care câștigasem, pe fond, la Tribunalul București. Adică RAAPPS a câștigat lejer încă 2 ani de zile de nepublicare a niciunei liste de imobile. Abia aștept să văd, peste niște luni bune, desigur, motivația judecătorilor”, a scris Buzoianu pe Facebook.

Buzoianu: E perfect normal să treacă niște ani ca RA-APPS să decidă dacă trebuie sau nu să publice liste de imobile

Potrivit acesteia, legislația actuală stipulează că trimiterea la rejudecare se poate face în două situații:

„a) în cazul în care instanţa a cărei hotărâre este atacată cu recurs a soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului – nu a fost cazul de așa ceva, Tribunalul București analizând și pronunțându-se pe fond sau

b) judecata s-a făcut în lipsa părţii care a fost nelegal citată, atât la administrarea probelor, cât şi la dezbaterea fondului – nu a fost cazul în acest proces”, a completat Buzoianu.

„Ce voiam să vă zic e: nu e normal să fie criticat sistemul de justiție. E perfect normal să treacă niște ani de zile ca să se decidă dacă trebuie sau nu să fie publicate liste de imobile cumpărate din bani publici. Cine știe ce drepturi are RAAPPS să secretizeze tot, că doar au cumpărat imobilele alea cu bănuții de la mama și tata, nu din bani publici”, a conchis, ironic, ministra interimară a Mediului.

Procesul intentat de Diana Buzoianu

Diana Buzoianu a dat în judecată RA-APPS în noiembrie 2024, obligând-o să publice lista imobilelor pe care le administrează, beneficiarii și chiriile aferente. Buzoianu câștigase în primă instanţă procesul cu RA-APPS, iar în luna august 2025, instituția a atacat decizia cu recurs.

În luna mai a acestui an, Guvernul a publicat în transparență un proiect de hotărâre care obligă RA-APPS să publice lista completă a imobilelor sale, a celor care le folosesc și cât plătesc pentru asta.